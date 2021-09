Alfonso Signorini nella bufera, brutale attacco da parte di ex inquilini

0 SHARES Condividi Tweet

Alfonso Signorini è il noto conduttore del Grande Fratello vip, ma pare che proprio nelle scorse ore sia finito al centro di una polemica. Tutto sarebbe iniziato nel momento in cui è andata in scena la prima serata del Grande Fratello vip lo scorso lunedì 13 settembre 2021. Ad un certo punto della serata, pare che il conduttore abbia parlato del politically correct, ma poi non avrebbe ripreso la concorrente Katia Ricciarelli la quale pare che abbia pronunciato qualche termine fuori luogo. Per questo motivo, sui social network in molti stanno criticando Alfonso Signorini. Facciamo maggiore chiarezza.

Gf Vip 6, Alfonso Signorini al centro della bufera

Il noto direttore di Chi, è finito proprio in queste ultime ore al centro di una polemica per via del suo atteggiamento e comportamento tenuto in queste prime puntate del GF vip. Pare che nel corso della prima puntata, il noto conduttore abbia parlato della politically correct. Poi però non avrebbe ripreso la concorrente Katia Ricciarelli che ha utilizzato nei giorni scorsi delle parole come “ricchio..e” e “Froc..o”, parlando di Alex Belli. In molti, dopo aver sentito queste parole si aspettavano che il conduttore la bacchettasse, così come ha fatto in realtà in passato.

Il conduttore non “bacchetta” Katia Ricciarelli e viene definito “incoerente”

Eppure, Alfonso Signorini non ha fatto niente di tutto ciò e di contro il conduttore si è scagliato contro il pubblico, invitando i telespettatori ad essere meno bacchettoni. Inoltre, Signorini ha anche invitato i suoi telespettatori a dedicarsi maggiormente alle dinamiche che vengono a crearsi all’interno della casa e di non cercare a tutti i costi la polemica. Queste parole di Alfonso, però non sono proprio andate giù visto che in passato nelle scorse edizioni è stato proprio lui ad essere il Bacchettone di turno ed a squalificare, anche insieme agli autori, diversi inquilini proprio per avere tenuto dei comportamenti e detto delle parole fuori luogo.

La polemica di Denis Dosio e Salvo Veneziano

Per questa ragione Alfonso è stato etichettato come incoerente e molti si sono scagliati contro di lui. Il primo ad essersi scagliato contro Alfonso è stato Denis Dosio che come tutti ricordiamo è stato squalificato dalla casa per aver utilizzato un termine poco carino. Non è di certo la prima volta che Denis sostiene di non aver ricevuto un trattamento equo durante la partecipazione al reality. Dello stesso avviso è anche Salvo Veneziano.