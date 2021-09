Tu si que vales, Sabrina Ferilli fuori di sè “Mi ha rotto ….”. Maria De Filippi costretta ad intervenire

0 SHARES Condividi Tweet

Nella serata di ieri, sabato 18 settembre 2021, è iniziata la nuova stagione di tu Sì que vales il programma tanto amato dai telespettatori che va in onda su Canale 5. Come sempre, non sono mancati i momenti esilaranti, grazie anche alla simpatia dei giudici Maria de Filippi, Rudy Zerbi, Gerry Scotti e Teo Mammucari. Ma quella che anima spesso e volentieri le puntate di tu Sì que vales è proprio lei Sabrina Ferilli, che si trova a capo della giuria Popolare. Sembra che, così come accaduto in passato, anche nella puntata di ieri l’attrice si sia resa protagonista di un siparietto piuttosto divertente. Ma cosa è accaduto?

Tu si que vales, al via la nuova stagione del programma

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, nel corso della serata di ieri sabato 18 settembre 2021 è andata in scena una nuova puntata di tu Sì que vales, la prima di questa stagione 2021/2022. Ad un certo punto della serata, i cinque giudici sono stati chiamati per assistere ad una prova esterna in piena notte. Questi per poter arrivare al luogo dell’esibizione, hanno dovuto camminare lungo un sentiero di campagna completamente al buio. Improvvisamente, durante questo percorso sarebbe apparso un Folletto piuttosto inquietante, con in mano un martello il quale ha semplicemente indicato la strada ai giudici.

Durante una esibizione, spunta un folletto e Sabrina Ferilli impaurita va su tutte le furie

Sabrina Ferilli, che abbiamo imparato a conoscerla in questi anni e sappiamo bene che ha paura di questo genere di cose, ha iniziato ad andare in escandescenza. L’attrice così avrebbe iniziato a minacciare il folletto, piuttosto impaurita. La situazione però sarebbe degenerata proprio nel momento in cui i 5 giudici sono arrivati sul luogo dell’esibizione. Il folletto avrebbe iniziato a spaventare nello specifico, proprio Sabrina Ferilli tanto che quest’ultima ad un certo punto sarebbe andata proprio su tutte le furie, inseguendolo con un tubo.

Siparietto divertente tra Sabrina e il folletto

A quel punto, Maria piuttosto divertita dal siparietto avrebbe chiesto “Che fai?”. Sabrina, piuttosto infuriata avrebbe risposto alla sua amica “Mi ha rotto i co****”. Insomma, sembra che questo siparietto sia stato davvero molto divertente non soltanto per Maria e gli altri giudici che l’hanno vissuto in prima persona, ma anche per tutti i telespettatori che non hanno perso occasione nel commentare sui social network e nello specifico su Twitter. “Sabrina è iconica”, questo uno dei commenti arrivati subito dopo la messa in onda della puntata.