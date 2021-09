Gf Vip 6, Sonia Bruganelli lancia una frecciatina al veleno “Delirio di onnipotenza …”

0 SHARES Condividi Tweet

È iniziato ormai da quasi una settimana il Grande Fratello vip che ormai è diventato un vero e proprio appuntamento per milioni di telespettatori. Lunedì è andata in onda la prima puntata e venerdì 17 settembre, invece la seconda e non sono mancati i colpi di scena. Alfonso Signorini è ancora una volta al timone di questa edizione del reality che pare stia avendo un successo davvero strepitoso. Lo stesso è accaduto lo scorso anno, quando addirittura per la prima volta nella storia del reality, quest’ultimo è stato prolungato fino ad arrivare a circa 6 mesi di attività. Ebbene, quest’anno Alfonso Signorini ha avuto il piacere di avere al suo fianco due donne molto note nel mondo dello spettacolo. Di chi si tratta?

Gf Vip 6, Alfonso Signorini porta con se Sonia Bruganelli e Adriana Volpe

Stiamo parlando di Sonia bruganelli, ovvero la moglie di Paolo Bonolis e Adriana Volpe. Le 2 sono state scelte come opinioniste di questa sesta edizione del reality. Ebbene, soltanto in queste due puntate pare che tra le due ad aver catturato davvero l’attenzione e soprattutto l’ammirazione di milioni di telespettatori è stata proprio lei, Sonia bruganelli. La moglie del noto conduttore televisivo sembra avere conquistato tutti non soltanto per la sua oggettiva bellezza, ma anche per la sua personalità davvero molto forte e decisa.

La moglie di Paolo Bonolis conquista tutti

Del resto la conosciamo bene perché in tutti questi anni è stata anche parecchio attiva sui social network, dove è stata anche parecchio criticata e accusata di ostentare la sua ricchezza. Lei però è stata sempre superiore e non l’ha mai data vinta agli haters. In tutti questi anni, non si è mai nascosta dietro un dito ed ha sempre detto e fatto ciò che ha ritenuto più opportuno.

La frecciatina di Sonia alla giovane Daniela

Anche in questi giorni, non sembra si sia nascosta e limitata, tanto da aver lanciato anche una frecciatina su Instagram attraverso il suo profilo, utilizzando ovviamente una chiave piuttosto ironica. Sembra che in questa occasione, la moglie del noto conduttore televisivo ce l’avesse con una ragazza di nome Daniela che ha curato le mani della Bruganelli per la puntata del Grande Fratello. “Scusate, vogliamo parlare delle mani meravigliose? (fatte da me!)”, avrebbe scritto la giovane donna. A quel punto, la Bruganelli avrebbe risposto “Daniela che si fa i complimenti da sola! Siamo al delirio di onnipotenza”. Tanti i messaggi e le interazioni arrivate sotto al post.