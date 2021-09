Alessandro Cecchi Paone senza freni su Vanessa Incontrada: “Chi non è bravo …”

0 SHARES Condividi Tweet

Per Vanessa Incontrada questo è un momento d’oro: fiction, programmi televisivi ecc. Lei è bravissima e bellissima e i telespettatori sono molto contenti di vederla così spesso in tv come dimostrano gli ascolti delle trasmissioni dove c’è lei ma, come per ogni cosa, c’è l’eccezione e anche in questo caso c’è chi si è lamentato di questa presenza così assidua, nell’ultimo periodo, di Vanessa Incontrada. Vediamo cosa è stato detto su questo argomento.

Alessandro Cecchi Paone prende le difese di Vanessa Incontrada

Alessandro Cecchi Paone cura una rubrica

‘La Posta’ all’interno del settimanale Nuovo Tv.

In questa rubricai telespettatori gli scrivono per sapere come la pensa lui su personaggi televisivi e su programmi.Una telespettatrice gli ha scritto su Vanessa Incontrada che, poiché è troppo in tv “ … io credo che il troppo, alla lunga, finisca per stancare”.

Alessandro Cecchi Paone non ha avuto dubbi sulla risposta da dare e ha detto così: “Chi non è bravo e non è portato a fare questo mestiere non regge un simile exploit. Vanessa Incontrada, invece, ce la farà … Bellissima lo è di certo, bravissima lo diventerà proprio grazie a questa accelerazione della sua carriera”.

Carlo Conti cosa pensa di Vanessa Incontrada

Qualche giorno fa, giovedì 9 e venerdì 10 settembre su Rai1, Carlo Conti e Vanessa Incontrada hanno presentato, come ogni anno, i Seat Music Awards.

Carlo Conti su Vanessa Incontrada ha detto in occasione di un’intervista rilasciata a TvMia: “Ho accanto a me una donna con cui c’è grande affiatamento, non ho praticamente bisogno di copione perché a noi ci piace improvvisare. Giochiamo con quello che accade, ormai è come un matrimonio”.

Carlo Conti, da venerdì ha anche ricominciato il suo Tale e quale show e, a questo proposito, ha detto: “C’era l’indicazione di non fare più i cantanti di colore e allora mi sono detto: non possiamo prendere una persona bianca per interpretare una persona di colore? Prendiamone una di colore, e nessuno parlerà più di blackface». Però ha poi aggiunto: «Se però le dovessimo far interpretare un cantante italiano spero non ci accusino di whiteface…”.

Invece di Star in the star che, pare, abbia copiato il Tale e quale il direttore di Rai1 Stefano Coletta ha detto: «Ormai la continua produzione di format rischia di scivolare in tante assonanze e somiglianze. Ho capito che il programma di Canale 5 avrebbe delle strette affinità con il Cantante mascherato, ma nella mia lunga storia autoriale mi sono fermamente convinto che i programmi si possono valutare soltanto quando li vediamo. Un programma è fatto anche da una dinamica che avviene in studio. Però sono onesto, è chiaro che non mi sia piaciuto che vada in onda il giorno prima di Tale e Quale, un fatto di cortesia, correttezza».