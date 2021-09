Pomeriggio 5 ridimensionato e Platinette su Barbara D’Urso dice: “Lei è una …”

0 SHARES Condividi Tweet

Barbara d’Urso per questa stagione appena ripartita è stata decisamente ridimensionata e da condurre tre programmi, uno di fascia quotidiana e gli altri due la domenica si è ritrovata con un solo programma, Pomeriggio 5 che conduce ogni giorno ma solo per 50 minuti. Lei non è apparsa affatto dispiaciuta da questa novità anzi si è detta d’accordo con la dirigenza Mediaset e, in particolar modo, con l’amministratore delegato, Piersilvio Berlusconi.

Mauro Coruzzi in atte Platinette parla di Barbara D’Urso

Mauro Coruzzi, in arte Platinette, all’interno della sua rubrica “La TV che vedo” ha parlato di Barbara D’Urso e delle novità che la riguardano: “Rispetto alle scorse stagioni, il programma è meno rivolto all’intrattenimento, al gossip e allo scandalo”. E di Barbara D’Urso: “E’ una macchina comunicativa capace di affrontare bene queste modifiche, facendolo con la volontà di chi è in grado di gestire una nuova fase della sua carriera”.

E poi, ancora: “Non le manca uno zoccolo assai duro di fans ma è al pubblico e all’arma del telecomando che spetta l’ultimo giudizio”.

Il pensiero di Barbara D’Urso

Anche la diretta interessata, Barbara D’Urso ha detto la sua rilasciando un’intervista al settimanale DiPiù Tv: “Per la prima volta dopo 14 anni avrò i weekend liberi e potrò pensare a me”. E poi del suo nuovo amore ha svelato: “È un corteggiatore in prova, perché in amore ho dato tanto e ora voglio dare prima dare amore a me stessa”.

Barbara D’Urso, prima di salutare i suoi telespettatori per il weekend, ha ricordato l’appuntamento della domenica con amici e con Verissimo e ha detto: “Voglio ricordarvi che da sabato, quindi da domani, torna Verissimo e sarà in onda anche domenica dopo Amici … Quindi in bocca al lupo con il cuore da parte mia a Silvia Toffanin, che sapete è alla guida di questo programma”.

Silvia Toffanin, a proposito del suo doppio impegno sopratutto quello nuovo domenicale ha detto in occasione di un’intervista a FqMagazine: “Ci adatteremo al cambio di pubblico e di giornata con ospiti differenti, con interviste più larghe. Cercheremo anche di stare su nomi legati all’attualità, per il resto Verissimo è Verissimo, il format è lo stesso con interviste e racconti”.

Anche Anna Tatangelo sarà in onda la domenica con il suo programma Scene da un matrimonio che prende il posto di Domenica Live e, a questo proposito ha dichiarato su Barbara D’Urso e su un eventuale paragone con lei ha detto: “A me non piacciono, perché mettono le persone in competizione. Noi facciamo il nostro mestiere, Mediaset mi ha chiesto questo nuovo impegno e ognuno ha un suo stile, un suo modo di fare tv. Barbara è una superprofessionista, fa questo lavoro anche da più anni di me, non c’è competizione”.