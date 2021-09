Mara Venier e Francesca Fialdini si incontrano nei corridoi della Rai e si chiariscono e poi …

0 SHARES Condividi Tweet

E’ da tempo che si parla di una grossa tensione tra Mara Venier e Francesca Fialdini tanto che la Venier, in chiusura di puntata di Domenica In della scorsa edizione non ha mai passato la linea alla Fialdini come accade sempre tra i colleghi che occupano la fascia oraria successiva. Anche recentemente la tensione è stata confermata dall’atteggiamento della Venier che ha lasciato il palco della XIII edizione del Premio Biagio Agnes – Premio Internazionale del Giornalismo e dell’Informazione poco prima che salisse la Fialdini per essere premiata.

La tensione tra Francesca Fialdini e Mara Venier

Francesca Fialdini, tempo fa ospite da Fabio Fazio aveva parlato di questo inspiegabile atteggiamento di Mara Venier nei suoi confronti e aveva dichiarato: “Di solito ci chiedono di lanciare i programmi successivi al nostro, però nessuno può obbligarla a fare quello che non vuole; o si dimentica di me o le sto antipatica, non so che dire“.

Ma poi aveva anche detto che si era così poco incontrata con la Venier negli anni precedenti da non averle potuto fare niente che giustificasse questa antipatia. Mara Venier non ha mai replicato a queste parole e anche recentemente in occasione della conferenza stampa tenuta per presentare Domenica In, quando un giornalista le ha chiesto cosa c’è alla base di questa antipatia lei ha detto che a questa domanda non intendeva rispondere.

Mara Venier e Francesca Faldini fanno pace nei corridoi della Rai

Tvblog ha riportato la notizia che Mara Venier e Francesca Fialdini, incontratesi nei corridoi della Rai, si sono fermate a chiacchierare dei rispettivi programmi e, alla fine l’incontro è terminato con un abbraccio. Dunque, tutte le tensioni si sono dissipate e vedremo se da oggi, 19 settembre che riparte Domenica In, Mara Venier, in chiusura di programma passerà la linea a Francesca Fialdini che condurrà Da noi a ruota libera.

Mara Venier pare che condurrà questa edizione di Domenica In e poi lascerà perchè si è detta stanca e di avere voglia di dedicarsi di più a se stessa, al marito Nicola Carraro e alla sua famiglia.

Infatti, in occasione di un’intervista rilasciata al settimanale Oggi ha dichiarato: “Lo ripeto e ne sono convinta. Dopo questa smetto. È troppo faticoso… anche quest’anno farò del mio meglio, ma sento il bisogno di pensare a me, di dedicarmi del tempo, di avere più cura di me”.