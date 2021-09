Melissa Satta, la battuta di Caressa spiazza “Tutti stanno aspettando che …”

0 SHARES Condividi Tweet

Melissa Satta è sicuramente una ragazza molto bella e sensuale in grado di lasciare chiunque senza fiato. E proprio la sua grande bellezza non è assolutamente passata inosservata nel corso dell’ultima puntata di Sky Calcio Club, celebre programma Sky in cui proprio la Satta è sempre presente tra gli ospiti. Nello specifico a rimanere completamente colpito dalla bellezza dell’ex velina di Striscia La Notizia è stato Fabio Caressa il quale si è lasciato andare pronunciando una frase che non è piaciuta a molti. E a causa della quale nelle ultime ore è finito al centro di una grossa polemica. Ma esattamente, quali sono state le parole pronunciate dal noto telecronista?

Melissa Satta ospite di Sky Calcio Club

Sky Calcio Club è un celebre programma Sky trasmesso la domenica sera e dedicato esattamente all’amatissimo mondo del calcio italiano. All’interno del programma vengono effettuate delle interviste ma non solo. Tanti sono anche gli ospiti in studio che esprimendo i propri pensieri e confrontandosi tra loro sono soliti intrattenere il pubblico a casa. Tra gli ospiti ormai considerati ‘fissi’ ecco che vi troviamo proprio la bellissima Melissa Satta che di recente si è trovata al centro di una grossa polemica in quanto accusata di avere ‘poca preparazione’. Nel corso dell’ultimo appuntamento andato in onda proprio la scorsa domenica 19 settembre ecco che la Satta è però riuscita a lasciare tutti senza parole. Tutti tranne Fabio Caressa che non ha perso l’occasione per esprimere il suo parere sul look dell’ex velina attirando a sé parecchie critiche.

L’ex velina lascia tutti senza parole

La bellezza di Melissa Satta ha lasciato tutti senza fiato nello studio televisivo di Sky Calcio Cub. Anche il padrone di casa, ovvero il noto telecronista e conduttore Fabio Caressa, è rimasto colpito dalla giovane donna e dal suo look. L’ex velina di Striscia La Notizia ha infatti fatto il suo ingresso in studio sfoggiando un completo molto elegante ma allo stesso tempo anche molto particolare. La donna ha nello specifico indossato un tailleur con un top trasparente che copriva davvero molto poco. Abbinata al completo una bellissima giacca a proposito della quale il conduttore si è lasciato sfuggire una particolare battuta.

Le parole di Fabio Caressa

“Non voglio essere sessista, ma qui stiamo tutti aspettando il momento del senza giacca”. Queste nello specifico le parole espresse da Fabio Caressa facendo riferimento ad uno specifico momento del programma durante il quale tutti gli ospiti in studio sono soliti appunto togliere la giacca. Una battuta che però non è piaciuta a molti telespettatori che hanno commentato quanto accaduto considerando ‘inopportune’ le parole espresse dal conduttore.