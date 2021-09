Enrico Papi al veleno contro Alessandro Cattelan, il suo gesto sui social lascia tutti a bocca aperta

0 SHARES Condividi Tweet

Nella serata di domenica 19 settembre 2021, sono andati in scena due programmi differenti, su due reti diverse. Da una parte è andato scena Scherzi a parte su Canale 5 condotto da Enrico Papi, mentre su Rai 1 il nuovo programma di Alessandro Cattelan intitolato Da Grande. Sembra proprio che la RAI abbia deciso quest’anno di apportare delle novità in azienda ed ha puntato quindi sul conduttore tanto amato per lo più dai giovane e che per tanti anni è stato al timone di X Factor. Si tratta di un ingresso davvero molto importante in casa Rai e sembra che questa nuova trasmissione sia davvero piaciuta a tanti.

Scherzi a parte o Da Grande, sfida della domenica tra Enrico Papi e Alessandro Cattelan

Nella giornata di ieri, lunedì 21 settembre però sono arrivati i dati relativi agli ascolti e pare che questa sfida tra le due aziende sia stata vinta proprio da Mediaset. Di certo a non far decollare il programma di Cattelan è stato anche il fatto che contemporaneamente venisse trasmessa la finale dei campionati europei di pallavolo maschile che sono andati in onda su Rai 3. Da non sottovalutare il fatto che era domenica ed è andata in scena anche la partita tra Juventus e Milan.

I telespettatori preferiscono Scherzi a parte

Ad ogni modo, i telespettatori che hanno deciso di guardare Scherzi a parte sui social network, non hanno potuto non notare il fatto che Enrico Papi sia tornato davvero in grande forma. Lo stesso conduttore pare che abbia dimostrato di essere molto soddisfatto dei risultati raggiunti. Alcuni utenti sostengono che Papi abbia sui social messo dei like su alcuni commenti che sarebbero stati fatti da alcuni utenti contro Cattelan. Nello specifico, su Twitter sono arrivati tutta una serie di post contro l’ex conduttore di X Factor.

Enrico Papi contro Alessandro Cattelan?

In realtà questo atteggiamento ha stupito parecchio visto che Alessandro è stato da sempre uno dei conduttori più amati, soprattutto dai giovani. Sempre secondo quanto riferito da alcuni utenti, pare che Enrico Papi abbia addirittura condiviso un articolo che riportava un titolo relativo ad un flop per Alessandro Cattelan. Non si sa se effettivamente questo sia vero, conoscendo Enrico Papi ci risulta difficile pensare che possa aver condiviso dei post che vanno contro un collega.