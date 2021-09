Amici, Alessandra Celentano al veleno contro Raimondo Todaro “La differenza tra me e lui è che …”

0 SHARES Condividi Tweet

Tra pochi giorni avrà inizio la nuova edizione di Amici di Maria De Filippi, ma sembra che già siano iniziate le prime polemiche. A quanto pare sembra che Alessandra Celentano, che come sempre in ogni edizione fa parlare di se, abbia già scelto con chi prendersela quest’anno. Lo scorso anno ha preso di mira Lorella Cuccarini con la quale si è scontrata in parecchie circostanze. In questa nuova edizione invece, sembra proprio che il nuovo bersaglio della Celentano sia il nuovo arrivato, ovvero Raimondo Todaro. Ma per quale motivo, visto che tra l’altro era stata proprio lei che attraverso i social aveva chiesto a Maria di “prendere” Raimondo?

Amici di Maria De Filippi, Alessandra Celentano ha scelto il suo avversario

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, sembrerebbe che Alessandra Celentano abbia già scelto il prossimo avversario di questa edizione di Amici di Maria De Filippi. Il programma inizierà ufficialmente tra qualche giorno, ma sembra che la professoressa di danza abbia già individuato Raimondo Todaro come il nuovo bersaglio. Pare che nel corso della prima puntata di Amici, andata in onda la scorsa domenica, tra i due insegnanti ci sia stata già qualche discussione. I due hanno infatti avuto delle divergenze visto qualche parere differente su alcuni allievi che tra l’altro sono stati poi tutti scelti e ammessi alla scuola.

Prime liti e discussioni tra la Celentano e il nuovo arrivato Raimondo Todaro

Nello specifico, sembra che Alessandra Celentano non sia stata proprio d’accordo sulla scelta di Raimondo di far entrare nella scuola Serena. Nel corso del daytime di Amici dello scorso 22 settembre, la Celentano pare abbia voluto esprimere tutto il suo disappunto, lanciando anche una frecciatina al collega. “Raimondo Todaro ha assegnato gratuitamente la maglia a Serena. Che non ha i requisiti fisici e tecnici necessari”. Queste le parole dichiarate da Alessandra che ha fatto ben capire di non essere affatto d’accordo con la decisione presa dall’ ex ballerino di Ballando con le stelle.

La frecciatina a Todaro

“La differenza tra me e il maestro Todaro è che io non camuffo la verità”. Questo ancora quanto dichiarato dalla Celentano, la quale pare che abbia fatto riferimento al caso del ballerino Mirko. Pare che l’insegnante rivolgendosi proprio a quest’ultimo sia stata piuttosto dura, durante le prime lezioni dicendo “Sei peggio di quello che pensavo… Tu non sai fare niente”. Insomma, ne vedremo delle belle anche quest’anno.