Alberto Matano senza mezzi termini su Barbara D’Urso “Barbara D’Urso è riuscita a …”

Da diversi giorni ormai è partito il programma tanto amato e condotto da Barbara D’Urso. Stiamo parlando di Pomeriggio 5, ovvero il noto programma che va in onda ormai da tanti anni su Canale 5 ogni pomeriggio, da lunedì al venerdì. Ad ogni modo, quest’anno il programma di Barbara D’Urso è tornato in una veste del tutto nuova visto che i vertici di Mediaset sono stati piuttosto chiari. Non più TV trash e non si parlerà di cronaca rosa e di gossip, ma soltanto di informazione e approfondimento.

Pomeriggio 5, nuova formula per il programma di Barbara D’Urso

Insomma, il programma di Barbara D’Urso sarà sullo stile del programma condotto da Alberto Matano su Rai 1 ovvero La vita in diretta che tra l’altro va in onda contemporaneamente. Questo è il pensiero di molti telespettatori che in questi giorni hanno potuto guardare già qualche puntata di Pomeriggio 5. In realtà questo parere sempre essere stato condiviso proprio dello stesso Alberto Matano che nel corso della prima puntata de La vita in diretta pare abbia voluto mandare una frecciatina proprio alla collega.

Alberto Matano boccia il programma della D’Urso e la decisione di Mediaset

Matano avrebbe quindi letteralmente bocciato questo cambiamento relativo al programma della D’Urso. Matano quindi sembra essere convinto del fatto che Barbara abbia sbagliato nel cambiare il suo programma che è nato in un certo modo. “Barbara d’Urso è riuscita a stabilire un filo diretto con il suo pubblico, fidelizzandolo, perché aveva un suo modo di raccontare i fatti. Un conto sono i contenuti e un conto è lo stile. Lei negli anni ha sempre avuto la sua impronta, che l’ha distinta dalle altre conduttrici, non capisco perché rinunciare a questo”. Queste le parole di Alberto Matano. Del resto Pomeriggio 5 così come è stato presentato in questi anni, ha avuto un grande successo.

Intanto La vita in diretta vince sempre su Pomeriggio 5

Purtroppo però non sembra che questa scelta sia dipesa da Barbara, ma pare che sia stato proprio l’editore Piersilvio Berlusconi a voler questo cambiamento e tra l’altro è stato proprio lui a eliminare dal palinsesto gli altri due programmi della D’Urso ovvero Domenica live e Live non è la d’Urso. La conduttrice non ha potuto fare altro che adeguarsi a questa decisione. Ma come avrà reagito Barbara a queste dichiarazioni di Matano? Intanto, in questi giorni, il programma dell’ex volto del TG1 continua ad avere risultati migliori rispetto a Barbara, in termini di ascolti. Una cosa sembra essere certa, che molti telespettatori sembra rimpiangano la vecchia formula di Pomeriggio 5.