I Soliti ignoti, “Gigi e Ross” sbagliano e il web si rivolta “ma perchè …”

Ormai da diversi giorni è iniziato il programma condotto da Amadeus che va in onda nella fascia preserale. Ancora oggi, così come la scorsa stagione, si continua a giocare con personaggi noti del mondo dello spettacolo e le somme vinte vengono date in beneficenza. In ogni puntata quindi c’è un nuovo concorrente e nella puntata andata in onda martedì, a tentare di vincere sono stati Gigi e Ross. I due pare che abbiano ad un certo punto fatto un qualcosa che ha lasciato tutti senza parole, compreso lo stesso Amadeus. Ma cosa è accaduto? Facciamo un pò di chiarezza.

I soliti ignoti, ospiti della puntata Gigi e Ross

Anche martedì così come tutti gli altri giorni, è andata in onda una nuova puntata de I soliti ignoti ovvero il programma condotto da Amadeus. Ospiti della puntata Gigi e Ross il noto duo comico che in questi anni ha ottenuto un successo davvero strepitoso. I due sono stati quindi i protagonisti di questa puntata de I soliti ignoti e pare che il loro percorso sia andato piuttosto bene per tutta la puntata. Gigi e Ross erano riusciti infatti ad accumulare ben 205 mila euro, ma poi improvvisamente è accaduto un qualcosa che ha lasciato tutti senza parole.

Dopo l’indizio, i comici sbagliano la risposta e perdono tutto

Gli ospiti avrebbero chiesto l’indizio ad una concorrente. «Ho sorpreso tutti fidanzandomi, ero una single incallita. Alcuni li vedo abitualmente. Ogni volta che faccio un viaggio, metto un adesivo sul mappamondo». Queste le parole della concorrente che ha così dato l’inizio a Gigi e Ross. Ovviamente le parole da attenzionare erano contenute nella prima parte dell’inizio, ma i due attori si sarebbero invece maggiormente concentrati sul mappamondo. «Se viaggia tanto, recupera mobili antichi», avrebbero risposto i due comici. Purtroppo però la risposta esatta era un’altra ovvero “fa barba e capelli”.

La rabbia dei telespettatori che sui social hanno commentato negativamente

Inevitabilmente, dopo la loro risposta sbagliata sui social in molti si sono riversati scrivendo come fosse possibile che i due comici abbiano toppato su un qualcosa di così tanto semplice. “Ma com’è possibile? Era evidente che era il barbiere…”, scrive un utente. Ed ancora un altro scrive “Ma si sono giocati tutto così?”. Su Twitter si è continuato a leggere vari commenti sull’accaduto ed un altro utente avrebbe scritto “L’abbinamento più surreale mai sentito in trasmissione“. I due poi sono arrivati al gioco finale con 21 mila euro, che purtroppo non sono riusciti a portare a casa, perché non hanno indovinato nemmeno il parente misterioso.