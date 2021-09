Ballando con le stelle, bomba sul programma, tra Morgan e Milly Carlucci si sono create delle “brusche divergenze”

0 SHARES Condividi Tweet

Si sta tanto parlato in questi ultimi giorni della nuova edizione di Ballando con le stelle, ovvero il programma condotto da Milly Carlucci. Il cast sembra essere già al completo ed uno dei primi nomi che è stato fatto diverse settimane fa è stato quello di Morgan. Quest’ultimo negli ultimi anni è stato protagonista di diversi siparietti in televisione, un po’ sempre gli stessi. È successo, infatti, in diverse occasioni che Morgan abbia preso parte ad un programma, abbia litigato con chiunque e poi se ne sia andato tra gli insulti. Che questo possa accadere anche a Ballando?

Ballando con le stelle, novità per Morgan

Molto probabilmente Morgan non avrà modo di poter mettere in atto questo “copione”, almeno secondo le informazioni che sono state riportate direttamente dal Magazine Chi. Se in un primo momento la sua partecipazione al programma di Milly Carlucci era stata resa ufficiale, adesso potrebbe essere invece a forte rischio. Ancor prima dell’inizio del programma, pare che qualcosa stia bollendo in pentola e sembrerebbe che gli autori stiano pensando di eliminare Morgan dal cast.

La partecipazione di Marco Castoldi a forte rischio

Come abbiamo avuto un modo di anticipare, il nome del cantante era stato uno dei primi ad essere ufficializzato come concorrente di questa nuova edizione di Ballando con le stelle. Pare che però gli autori e l’intera redazione stiano mettendo in dubbio la partecipazione di Marco Castoldi, visto che in passato la sua partecipazione a programmi ha creato dei problemi e anche delle polemiche. Inoltre, sembrerebbe che le parti non siano riuscite ancora oggi a trovare un accordo sul contratto che possa essere soddisfacente per l’una e per l’altra parte. “Ci sono brusche divergenze sulla presenza e sul contratto di Morgan come concorrente di Ballando con le stelle”. Questo ancora quanto si legge sul Magazine Chi.

I concorrenti ufficiali e ufficiosi della nuova edizione di Ballando con le stelle

Di conseguenza nel caso in cui le parti non dovessero trovare un accordo nel più breve tempo possibile, la partecipazione di Marco Castoldi potrebbe saltare. Ad ogni modo, sono stati confermati, invece gli altri concorrenti come Al Bano e Arisa. Non ancora ufficiale, ma ufficiosa la partecipazione di altri artisti come Fabio Galante, Mietta, Andrea Iannone, Sabrina Salerno, Valeria Fabrizi, Alvise Rigo, Valerio Rossi Albertini, Bianca Gascoigne e Federico fashion style.