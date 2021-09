Amici 21, il figlio di Gigi D’Alessio distrutto scoppia a piangere “Io vorrei che mio padre …”

0 SHARES Condividi Tweet

Quest’anno uno dei ragazzi della scuola di Amici è già, suo malgrado, un personaggio famoso che è apparso, fin da subito, molto sensibile. Stiamo parlando del figlio di Gigi D’Alessio, Luca che si è proposto come cantante rivelando immediatamente la sua celebre paternità e a lui non sono comunque stati riservati sconti sopratutto dall’insegnante di canto, Anna Pettinelli che lo ha attaccato anche molto duramente. Vediamo cosa è accaduto.

Luca D’Alessio si sfoga con Rudy Zerbi

Luca D’Alessio, che ha scelto per lui il nome d’arte di LDA, nel daytime, si è molto sfogato, fino alle lacrime, con l’insegnante di canto, Rudy Zerbi. Luca ha rivelato a Zerbi che non ha voglia di essere riconosciuti solo perchè figlio di D’Alessio. E poi sciogliendosi in lacrime ha rivelato: “Sembra tutto bello dall’esterno, invece non è tutto così bello. Ci sono tante cose che magari una persona ha e non se ne rende conto. Tutti pensano sei figlio di un cantante, sei vestito bene, pensano solo alle cose materiali. Ma dentro delle volte hai dei vuoti”.

E Zerbi gli ha detto: “Sei consapevole del fatto che la tua storia, che non ti sei scelto, ti metterà in difficoltà. L’unico modo per rispondere è con i fatti”.

E così Luca si è un po’ aperto: “Ho iniziato prima a cantare e poi a scrivere. Voglio far diventare mio padre ‘il padre di’. Scrivo per parlare di me”. E poi non ha retto la chiacchierata e ha pianto molto.

Rudy Zerbi è stato molto contento che abbia scelto lui per aprirsi così tanto e gli ha detto che non deve mollare ma, piuttosto deve lavorare tanto, anche più degli altri.

Poi Luca ha chiesto scusa a Rudy per lo sfogo e, quando è tornato dai suoi compagni in sala relax ha detto: “Una cosa mi fa piangere e siamo finiti a parlare proprio di quello”. Luca D’Alessio è figlio di Gigi e dell’ex moglie Carmela Barbato e ha due fratelli Claudio e Ilaria.

Anna Pettinelli massacra Luca D’Alessio

Anna Pettinelli, appena conosciuto Luca D’Alessio lo ha molto bacchettato e non ha affatto apprezzato la sua esibizione tanto da dirgli: “Se tuo padre cantasse oggi canterebbe come te, ma un po’ meglio. Mi sembri un Gigi D’Alessio 3.0“. E lui ha controbattuto: “Siamo due persone diverse, sono qui per questo in realtà”.