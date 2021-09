Paola Ferrari nella bufera ma lei smentisce le dichiarazioni che le vengono attribuite

0 SHARES Condividi Tweet

Paola Ferrari, ancora una volta, si trova al centro del gossip, questa volta per aver espresso un’opinione su Adani a Novantesimo Minuto. Infatti, sui social è apparso un suo post poco carino che lei avrebbe scritto nei confronti di Adani che poi le ha classificato come fake quando è scoppiata la bomba. Vediamo cosa è accaduto.

Paola Ferrari spiega cosa è accaduto

Qualche giorno fa è apparso sui social un post scritto da Paola Ferrari circa un suo parere su Daniele Adani a Novantesimo Minuto.

Infatti, l’ex difensore che da molto tempo piace come opinionista tv pare che sia passato da Sky in Rai, a Novantesimo minuto come ospite fisso.

Appena è iniziata a girare questa notizia, Paola Ferrari pare abbia scritto sui social questo post: “Vogliono distruggere la tv di Stato”.

Da qui è scoppiata una bomba e appena esplosa la bufera, lei si è affrettata ad asserire che si trattava di un fake e ha scritto così: “Smentisco categoricamente il Fake che sta girando in rete. A me Adani piace moltissimo, ci uscirei anche a cena”.

Paola Ferrari, che è un’apprezzatissima giornalista sportiva da più di trent’anni sempre in Rai, ha fatto sapere che dopo i Mondiali di calcio del 2022 lascerà la tv.

Paola Ferrari lascia la tv dopo i mondiali del 2022

Paola Ferrari, dopo essere stata una giornalista sportiva per trentadue anni, ha fatto sapere che dopo i mondiali del 2022 lascerà la tv.

La Ferrari il prossimo 6 ottobre compirà

61 anni e ha spiegato così: “Potrò dedicarmi a tempo pieno al cinema insieme con il gruppo Lucisano”.

E poi in occasione di un’intervista rilasciata al settimanale Oggi ha detto: “Mi dicono che sono vecchia, accompagno la nazionale in Qatar e poi saluto tutti. Sono trentadue anni che sono in Rai, è giusto anche il ricambio. Largo ai giovani”.

E poi ha anche aggiunto: “ Credo che non tornerò indietro. Bisogna sapersi reinventare, nella vita, e non farlo troppo tardi, voglio fare tante altre cose, soprattutto con la Lucisano Media Group, di cui faccio parte. Scriviamo format per la tv, giriamo documentari. Se ne potrebbero fare anche sul calcio, che ora va raccontato così vista l’overdose di partite. Puntare sulle storie, penso a Messias, in tre anni dalla D al Milan. Ma vorrei anche mettere in piedi un allevamento di cani bovari bernesi. Di idee ne ho, dormo 5 ore a notte”.