L’aria che tira, Massimo Giletti mette in grande imbarazzo Myrta Merlino: “Vedo che Tardelli…”

0 SHARES Condividi Tweet

Massimo Giletti tra qualche giorno tornerà al timone del suo programma famoso e amato: “Non è l’arena” che andrà in onda, come al solito su La 7 ma non più di domenica bensì di mercoledì.

Giletti è andato ospite da Myrta Merlino a L’aria che tira su La7 a parlarne.

La giornata del mercoledì, anche se non ha talk importanti come il suo sugli altri canali, ha però la programmazione del calcio contro la quale Giletti si dovrà battere.

Myrta Merlino per Giletti è un’amica importante perchè gli è stata molto vicino, come pochi hanno fatto durante i giorni difficili di Giletti minacciato dalla mafia tanto che è stato indispensabile metterlo sotto scorta.

Massimo Giletti da Myrta Merlino L’aria che tira

Myrta Merlino, ospite da lei Massimo Giletti gli ha detto: “È tornato Massimo Giletti, era da parecchio tempo che non vedevo il mio amico Massimo. Dalla settimana prossima lo rivediamo in onda il mercoledì”.

E poi ha chiesto direttamente a lui: “È una emozione, da quanto tempo non ci vediamo io e te, un secolo?”.

E Giletti le ha risposto: “Dalla domenica, adesso è mercoledì”.

Poi lei gli ha detto scherzando e prendendolo bonariamente un po’ in giro: “Ti stai allenando, torni in onda mercoledì sera” e lui, di rimando: “Complimenti, ti vedo in forma … Vedo che Tardelli (intendendo Marco Tardelli , che è il compagno della Merlino) ti ha tenuto molto bene a livello di allenamento, siamo allenati”.

E la Merlino, prima gli ha risposto stando allo scherzo ma in grande imbarazzo: “Grazie, presenterò i complimenti” e poi ha cambiato con forza argomento e gli ha chiesto: “Cosa pensi delle persone in questo momento?”.

E lui: “Io sono sempre accusato di essere populista, ma quando si trattò di scegliere tra Gesù e Barabba ricordo sempre che la gente gridò Barabba. Amo la gente ma non amo la piazza, le derive che possono prendere. Sono molto attento però a non stare nei palazzi, bisogna saper ascoltare la terra”.

Lo scambio di opinioni tra Myrta Merlino e Massimo Giletti

Myrta Merlino ha detto a Massimo Giletti: “Abbiamo un candidato sindaco che non si mette la mascherina e fa un casino in un ufficio postale. Red Ronnie che non è voluto entrare in un museo perché non vuole mostrare il Green pass. Una medica di base no vax cacciata. E i lavoratori delle ambulanze che abbiamo osannati e vengono lasciati per strada dopo 11, come se fossero scaduti. C’è qualcosa che non quadra in questo Paese”.

E Giletti ha risposto: “C’è un concetto di libertà non chiaro. Sento spesso usare questa parola: per rendere libera l’Italia sono morti migliaia di uomini e di donne, combattendo, e lì c’era una accezione alta del termine libertà”.

E poi: “Oggi abbiamo persone che dicono che in Italia non esiste la libertà, eppure possono fare anche un referendum o andare in tv a manifestare le proprie idee. Facciamo un esempio scolastico: se vogliono vivere in una bella caverna come nel mito di Platone, dove guardare le ombre e fantasticare ben protetti, va bene. Ma se tu esci, il principio di libertà si confronta con delle regole”.