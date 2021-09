Simona Ventura senza mezzi termini su Alfonso Signorini: “Il modo di Alfonso Signorini di trattare i concorrenti del GF Vip … ”

0 SHARES Condividi Tweet

Simona Ventura sta vivendo un periodo difficile a causa della malattia del compagno, il giornalista Giovanni terzi, che ha svelato di avere una patologia importante ai polmoni.

Giovanni Terzi ha raccontato: «Dopo una serie di analisi ho scoperto di avere una malattia genetica che ho ereditato da mia madre. Fino ad allora non ne sapevo nulla, a un certo punto si è accesa e ha iniziato a uccidere la respirazione e il mio polmone. È una malattia degenerativa che devo curare con medicine, che però mi hanno creato altri problemi tra cui il diabete».

La Ventura ha rilasciato una lunga intervista a Novella 2000 per parlare del suo docufilm presentato al Festival del Cinema di Venezia, ‘Le 7 giornate di Bergamo’ di cui è, per la prima volta nella sua vita, regista.

E poi ha detta quale è la sua idea del Grande fratello vip visto che lei di reality se ne intende avendo presentato per diversi anni L’isola dei famosi e anche per essere stata una concorrente.

Simona Ventura dà la sua opinione sui reality

Simona Ventura, a proposito dei reality ha detto che è essenziale che il conduttore di questo genere di programma sia in grado di tutelare molto i concorrenti che partecipano cosa che , a suo parere, Alfonso Signorini al GF Vip fa in modo perfetto. La Ventura ha detto: “Nei reality è fondamentale trovare un conduttore che protegga i suoi concorrenti, e in questo devo dire ‘chapeau’ ad Alfonso Signorini…”

E forse è questo il motivo per il quale anche quei vip che non hanno mai voluto partecipare ad un reality, quando sanno che a condurlo c’è Alfonso Signorini, cambiano idea.

Simona Ventura e il compagno Giovanni Terzi

Poi Simona Ventura ha detto la sua sulla possibilità di diventare famosi e importanti nel mondo dello spettacolo dopo avere partecipato ad un reality e ha detto: “Sfondare nello spettacolo partecipando a un reality? E’ difficile…Format di questo tipo se ne sono fatti tanti in questi ultimi anni ed i concorrenti sono quasi tutti spariti nell’ombra…”

La Ventura ha anche parlato del legame importante che c’è tra lei e Giovanni Terzi e ha detto: “Siamo uniti più che mai … Ci uniscono tanti interessi nell’attività, ma anche tanti valori spirituali…” E poi ha anche aggiunto: “Quando ci siamo incontrati, ci siamo riconosciuti nei nostri pregi, difetti e sofferenze…”