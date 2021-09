Oggi è un altro giorno, Serena Bortone inizia a perde sangue in diretta, panico in studio

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri a Oggi è un altro giorno si sono vissuti momenti di panico per un evento non prevedibile che è accaduto alla conduttrice Serena Bortone. Vediamo cosa è accaduto.

Ospite da Serena Bortone Tullio De Piscopo che racconta la sua vita

Ieri, ospite da Serena Bortone è andato Tullio De Piscopo che ha raccontato molto di sè stesso e della sua vita.

“Andamento lento” è stata la canzone che gli ha rivoluzionato la vita e lui racconta così: «Mi ha dato la possibilità di comprare la casa a tutta la mia famiglia, che la meritava… con 4 bagni! Nella casa a porta Capuana non c’erano, ma da bambino fantasticavo, e ho realizzato il mio sogno». Però, Tullio De Piscopo ha anche parlato della malattia che lo ha colpito così devastante che ha anche pensato al suicidio assistito e ha detto che diversi anni fa gli è stato diagnosticato un tumore al fegato: «Ho avuto paura di morire, avevo deciso di andare in Svizzera per l’eutanasia. Ho poi ho pensato di non essere pronto, volevo veder crescere i miei nipotini e piano piano ho cominciato a combattere. Pino Daniele mi ha regalato un rosario mi disse vedrai che ti aiuterà… Non ti disperare. Sono molto legato a lui perché con quella visita in ospedale mi ha salvato, assieme alla musica e ai miei nipotini».

Poi un altro grande dolore si è abbattuto sulla sua vita: “Il dolore più grande è stata la morte di Romeo, il mio fratello più grande. Era il 27 agosto del 1957, arrivo a casa e mio fratello si preparava per andare a suonare. E’ uscito e non è più tornato, si è accasciato sulla batteria, non si è capito cos’è successo e non abbiamo fatto fare l’autopsia. Tutto quello che ho fatto nella mia vita l’ho fatto per lui, ma lui l’avrebbe fatto meglio. Ci penso tutti i giorni».

E, mentre la Bortone stava intervistando Tullio De Piscopo, all’improvviso ha iniziato a perdere sangue dal naso.

Serena Bortone perde sangue dal naso

Ieri Serena Bortone mentre era in diretta nella sua trasmissione Oggi è un altro giorno su Rai 1 e stava intervistando Tullio De Piscopo, ha iniziato a perdere sangue dal naso.

La Bortone, in un primo momento ha provato a fermare il sangue con le mani ma poi ha preso dei fazzoletti e, bloccando l’epistassi ha detto: “Sono raffreddata, un po’ acciaccata ma presente a me stessa“.