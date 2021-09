Antonio Ricci una furia contro Massimo Boldi “Ritardato, rimbambito, è come lo zio scemo”

0 SHARES Condividi Tweet

Qualche giorno fa, Massimo Boldi ha rivendicato la paternità di Striscia la notizia sostenendo di averla inventata lui e che sarebbe stato giusto scrivere nei titoli di coda del programma “Da un’idea di Massimo Boldi”. La reazione del papà di Striscia, a queste parole, è stata al veleno.

Vediamo cosa i due hanno detto.

Massimo Boldi: “Striscia la notizia l’ho inventata io”

Massimo Boldi, qualche giorno fa, ha sostenuto di avere inventato lui Striscia la notizia e ha detto così: “L’ho inventata io dieci anni prima che la facesse Ricci. Dopo aver visto su Telereporter un tizio che trasmetteva un tg parlando soltanto di quello che avveniva alla Comasina, scrissi il testo di un tg divertente. Lo feci al derby, poi ad Antenna 3, poi a Risatissima su Canale 5, con l’aiuto di Zuzzurro e Gaspare. Non era qualcosa di simile a quello che avevano già fatto Alighiero Noschese o Walter Chiari: loro imitavano i giornalisti veri. Io invece facevo un tg comico“.

E poi racconta nei dettagli: “Siamo al 1978-’79. Dopo il Fantastico con Celentano, per rientrare a Canale 5, Berlusconi mi affidò ad Antonio Ricci. Gli propongo l’idea del telegiornale e lui mi risponde: ‘Belìn, ancora il telegiornale, sono 10 anni che lo fai! E’ una rottura di scatole’. Due anni dopo, mentre sono a Grand Hotel, un pomeriggio vengono Zuzzurro e Gaspare e mi sussurrano: ‘Ma lo sai che D’Angelo e Greggio stanno facendo le prove per un tg comico?’ Allora mi incavolo e chiamo Silvio – allora lo chiamavi direttamente – e gli racconto tutto. ‘Ma sì’, risponde lui, ‘lo fanno per tre mesi, lasciamoli divertire’. E invece è trent’anni che vanno avanti! Mi piacerebbe che almeno fosse scritto: ‘Da un’idea di Massimo Boldi’”.

Invece, di “Striscia” come è diventato oggi, Boldi ha detto: “Mi annoia. Ormai è un programma costruito sui filmati o le segnalazioni della gente. La prima Striscia era un’altra cosa. Identica a quello che facevo io a Risatissima”.

La reazione di Antonio Ricci

Dopo aver sentito queste parole e questa versione, il papà di Striscia la notizia si è scatenato contro Massimo Boldi ed è andato giù molto pesante dicendo così: “Perché Boldi lo scopre dopo 34 anni che ha inventato Striscia? Perché è un po’ ritardato. Faceva uno sketch come se ne sono sempre fatti. Lui però sostiene che sia la stessa cosa di Striscia, ma basta vedere i video e si notano tutte le differenze”.

E, ancora: “Ma poi fa ricostruzioni con gli anni completamente sballati. Lui dice ha molto affetto per me, anche io lo ho perché come uno ha affetto per lo zio scemo, io ce l’ho per lui. Ha sempre fatto ridere perché è un rimbambito. Boldi è fatto così”.