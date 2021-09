Antonio Ricci senza mezzi termini su Michelle Hunziker “Solo perché è la moglie di Trussardi …”

0 SHARES Condividi Tweet

Antonio Ricci, papà di Striscia la notizia ha esternato tutta la sua insofferenza per il politicamente corretto che, in un tg satirico come il suo, mette troppi limiti e rischia di trasformare la natura dello stesso tg. Vediamo cosa ha detto.

Antonio Ricci contro il politicamente corretto

Antonio Ricci ha presentato la nuova edizione di Striscia la notizia e, inevitabilmente, ha dovuto parlare del politicamente corretto: “La libertà di prendere in giro è fondamentale. Ho denunciato Diet Prada per la polemica sugli occhi a mandorla”.

Ricci si riferiva all’ultimo caso che lo riguarda e che ha sollevato un polverone cioè quando, durante l’edizione scorsa, Gerry Scotti e Michelle Hunziker hanno scherzato facendo gli occhi a mandorla e su questo è stato sollevato un caso tanto che Michelle Hunziker è stata anche minacciata di morte insieme a Gerry Scotti per il gesto che hanno fatto di allungarsi gli occhi per imitare il taglio degli occhi dei cinesi.

Antonio Ricci ha detto: “Il politicamente corretto mi offende nel profondo e anzi, io vorrei esserne tutelato. Io appartengo a un movimento religioso che prevede la satira, quindi i paladini del politicamente corretto ci offendono, offendono il nostro dio. La satira, lo dice il termine stesso, è esagerazione. Quindi ci offendono se ci vogliono limitare nella nostra libertà. Così non rispettano le nostre divinità”.

Antonio Ricci “Michelle Hunziker è stata attaccata perchè lei è la moglie di Tomaso Trussardi”

Antonio Ricci, tornando sulla questione della imitazione dei cinesi, ha detto: “Su quella questione non abbiamo chiesto scusa e, anzi, vi annuncio che abbiamo denunciato Diet Prada per il casino che ci hanno fatto sugli occhietti dei cinesi: un giudice dovrà giudicare il loro comportamento strumentale, perché a loro interessa stroncare i brand italiani. Quella degli occhi a mandorla era una battuta bambinesca, ma hanno attaccato Michelle Hunziker perché è la moglie di Trussardi. Lo avevano fatto con Dolce e Gabbana…”.

E poi ha anche aggiunto: “Avevo proposto a Gerry Scotti di fare una gag in cui fingevamo che si era mangiato un cane, ma lui non se l’è sentita. Gli sembrava troppo”.

E, ancora: “ … la nostra linea non può essere quella di abbassare la testa … Io farò attenzione a non urtare la sensibilità del pubblico, ma non mi limiterò sulle battute”.

Insomma, ad iniziare la nuova stagione di Striscia la notizia c’è un Antonio Ricci più agguerrito che mai.