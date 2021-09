Alessandro Cecchi Paone sul flop di “Star in the Star”: “Gli ascolti salirebbero se…”

0 SHARES Condividi Tweet

E’ iniziato il tanto atteso programma condotto da Ilary Blasi su canale 5 Star in the star che è stato tanto attaccato perché sembra una fotocopia di due programmi Rai di grandissimo successo: “Tale e quale show” di Carlo Conti che va in onda in prima serata su canale 5 e “Il cantante mascherato” che ricomincerà a breve condotto da Milly Carlucci sempre su Rai 1.

Il programma, alla prima puntata è stato un flop e su questo si è espresso il giornalista Alessandro Cecchi Paone.

Alessandro Cecchi Paone si esprime su Star in the star

Sul flop che è stato Star in the star alla prima puntata si è espresso Alessandro Cecchi Paone dalla pagine del settimanale Nuovo Tv dopo che un lettore gli ha scritto: “Gli ascolti crescerebbero se, dopo Star in the Star, le reti televisive proponessero delle novità”.

E, ancora: “Gli autori devono cambiare rotta … Spero che gli ascolti tv bassi costringano gli autori a cambiare rotta”.

Alessandro Cecchi Paone gli ha risposto che il programma avrà delle novità.

Anche la dirigenza Mediaset sembra non essere soddisfatta perché il format prevedeva concorrenti che dovessero somigliare tantissimo al personaggio reale e, invece, i cantanti cantano in playbak e le maschere sembrano, più che altro, delle caricature.

Ilary Blasi a breve vorrebbe lasciare la tv

Ilary Blasi ha rilasciato un’intervista al settimanale Chi e ha detto: “Mi voglio dare un tempo e nemmeno troppo lontano per fare ancora un po’ di tv, levarmi altre soddisfazioni. È negli ultimi anni che riesco a fare davvero quello che voglio, ma siccome nulla è per sempre… Poi mi piacerebbe mettermi dietro le quinte”.

E, ancora: “Soffro a fare le prime serate, di solito vado a letto alle dieci e dopo ogni prima serata in tv ci metto due giorni a riprendermi. Oppure faccio i riposini dopo pranzo come gli anziani. Ma da sempre faccio proprio fatica a fare tardi, da quando avevo vent’anni. Mi sa che devo cominciare a fare i programmi della mattina”.

E poi ha parlato dell’idea che il marito Francesco Totti ha del suo nuovo programma Star in the star e ha detto: “Gli è piaciuto tutto, soprattutto gli è piaciuto il balletto iniziale, l’opening ha colpito”.

Marcella Bella, che insieme ad Andrea Pucci e a Claudio Amendola fa parte della giuria di Star in the star ha detto: “Sono felice di annunciarvi che ci saranno novità e cambiamenti a cominciare dagli artisti che si esibiranno dal vivo, alcuni davvero straordinari!”.