I soliti ignoti, ospite Marco Bocci, una signora dal pubblico urla e Amadeus è costretto ad intervenire

Nella serata di ieri è andata in onda una nuova puntata del programma condotto da Amadeus, ovvero I Soliti ignoti. L’ospite speciale della puntata che ha cercato di vincere il bottino da devolvere in beneficenza è stato Marco Bocci. Ad un certo punto, è intervenuta una signora dal pubblico ed ha lasciato tutti senza parole, compreso il conduttore Amadeus. Tutto ciò sarebbe accaduto proprio ad inizio puntata e dopo lo stupore iniziale, poi tutti si sarebbero lasciati andare ad una contagiosa risata. A raccontare cosa è accaduto è stato proprio Amadeus. Ma di cosa si tratta?

I Soliti ignoti, ospite speciale Marco Bocci

Il programma condotto da Amadeus piace tanto al pubblico a casa e questo non è una novità. Sono milioni gli italiani che ogni sera non si perdono l’appuntamento con il game show di Rai 1. Da quando è scoppiata la pandemia da Coronavirus, poi, non intervengono più semplici concorrenti, ma a tentare di vincere importanti somme di denaro sono i personaggi del mondo dello spettacolo. Ovviamente le cifre vinte, vengono poi devolute in beneficienza. Nella puntata andata in onda, l’ospite in studio è stato il celebre attore Marco Bocci.

Grande fervore in studio per l’arrivo del noto attore

In molti, soprattutto le donne, hanno accolto la notizia con grande stupore e felicità. A raccontare questo, è stato proprio lui il conduttore. «Oggi le signore del pubblico sono entusiaste per l’arrivo di Marco Bocci. Ho sentito distintamente una signora che diceva ‘finalmente se rifamo l’occhi’». Queste le parole di Amadeus, che hanno fatto tanto sorridere lo stesso Marco.

Una donna del pubblico urla una frase su Marco, Amadeus la ripete e in studio cala il gelo

Una donna del pubblico, proprio ad inizio puntata, avrebbe quindi urlato quella frase che è stata ascoltata da Amadeus che non ha potuto non riferirla. Ad ogni modo, l’indagine di Marco Bocci è andata bene inizialmente, commettendo soltanto un errore. Purtroppo però, questo errore è stato parecchio costoso. L’attore è arrivato alla fase finale del gioco con 51 mila euro. Poi però, Bocci non sarebbe riuscito a riconoscere il parente misterioso e dunque, non è riuscito a portare a casa il bottino. Speriamo che l’ospite di questa sera, riesca nell’impresa e riesca così a devolvere una importante somma in beneficenza a Terres des Hommes.