Barbara D’Urso, furiosa lite all’esterno di un ristorante di Milano col fidanzato e poi …

Barbara d’Urso la conosciamo tutti per essere una nota conduttrice italiana la quale in questi anni ha davvero ottenuto un grande successo, grazie alle sue trasmissioni televisive. È andata in onda nella stessa stagione contemporaneamente con tre programmi, ovvero Pomeriggio Cinque, Domenica live e live non è la d’Urso. Adesso però le cose sono cambiate ed a partire da quest’anno, la conduttrice sarà al timone soltanto di Pomeriggio 5. In questi ultimi giorni però, la nota conduttrice napoletana è stata al centro del gossip per una brutta litigata con un uomo che si dice sia il suo fidanzato. Stiamo parlando di Francesco Zangrillo.

Barbara D’Urso si è fidanzata?

I due sarebbero stati fotografati nei giorni scorsi dal settimanale Oggi e pare che siano stati colti proprio durante una lite, avvenuta in un locale di Milano. Sono state pubblicate quindi delle foto che effettivamente non lasciano dubbi al riguardo. I due stavano proprio discutendo ed in molti hanno pensato che la motivazione potesse essere la gelosia. Nello specifico, da queste foto si vede Barbara D’Urso in piedi con le mani unite e con una espressione piuttosto stupita e per certi versi anche imbarazzata. Insomma, sembrerebbe che la sua fosse più una scenata di gelosia, anche se in realtà non è stato confermato che tra i due ci sia una storia.

Brutta litigata con Francesco Zangrillo fuori da un ristorante, è lui il misterioso compagno?

I due si trovavano in un ristorante di Brera insieme ad alcuni amici e colleghi. Barbara nello specifico era seduta al fianco ad un amico, mentre Zangrillo pare si trovasse in un altro tavolo a parlare con una donna bionda della quale non si conosce l’identità. Pare che dopo un po’ di tempo Barbara D’Urso abbia iniziato a lanciare delle occhiate proprio a Zangrillo e poi i due sarebbero finiti per discutere. Zangrillo sarebbe poi uscito dal ristorante piuttosto infastidito e sarebbe salito in auto da solo. Barbara invece, sarebbe rimasta all’interno del ristorante e pare che si sia lasciata andare ad uno sfogo con un amico.

Nessun lieto fine, i due si dividono a fine serata

In realtà però, i due sarebbero andati via insieme alla fine della serata, ma una volta raggiunta la casa di Barbara, lei sarebbe scesa da sola mentre lui sarebbe andato via. Non si sa cosa effettivamente sia accaduto tra i due.