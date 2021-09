Amici 21, Raimondo Todaro e Alessandra Celentano già ai ferri corti, lui “E’ follia …”

0 SHARES Condividi Tweet

La nuova edizione di Amici di Maria De Filippi è già iniziata da qualche giorno, eppure si sono già delineati i possibili scenari che vedremo per l’intero anno. Sicuramente Alessandra Celentano sarà ancora una volta protagonista e pare che abbia già scelto la sua “vittima” dell’anno. Lo scorso anno ha avuto diversi battibecchi con Lorella Cuccarini, ma quest’anno pare che la professoressa di ballo abbia cambiato orizzonti. Sono già iniziati, quindi, i primi battibecchi con la new entry dell’edizione 2021/2022 di Amici. Stiamo parlando di Raimondo Todaro, il maestro di ballo che dopo tanti anni ha abbandonato Ballando con le stelle ed ha accettato la proposta di Maria De Filippi. Ebbene, tra i due professori di ballo è già guerra. Ma cosa è accaduto?

Amici di Maria De Filippi, la Celentano scrive una lettera e lancia frecciatine a Raimondo Todaro

Nei giorni scorsi, Alessandra Celentano sembra abbia scritto una lettera attraverso la quale pare abbia lanciato una serie di frecciatine a Raimondo Todaro ed anche alla sua allieva Serena. La maestra Celentano pare non fosse assolutamente d’accordo ad accogliere la ballerina nella scuola, perché a parer suo non avrebbe le qualità tecniche e fisiche per poter entrare nella scuola di Amici. Ad ogni modo, alla luce di quanto accaduto e di quanto scritto dalla stessa Alessandra nella lettera, Raimondo ha voluto replicare, ma lo ha fatto parlando proprio direttamente alla sua allieva.

La replica di Todaro e le parole di Elena D’Amario

“Quella lettera era tutta per te, Mirko era una scusa. Ma quella lettera è per noi team. Io non discuto il suo pensiero perché ognuno ha il suo. La cosa che mi fa abbastanza ridere è che lei ti paragona a Mirko. Far passare che io ti ho regalato il banco tanto quanto lei l’ha regalato a Mirko è follia”. Questo nello specifico quanto dichiarato da Raimondo Todaro durante una chiacchierata con la sua allieva Serena. A quanto pare però, a condividere il pensiero di Raimondo è stata anche Elena D’Amario, la ballerina professionista della scuola. Quest’ultima si è detta d’accordo proprio con l’ex maestro di Ballando con le stelle e contraria quindi al pensiero della Celentano in riferimento al fisico di Serena. “Ancora si parla di fisico nella danza? Ma perché?”, avrebbe dichiarato Elena, la quale parlando con la ballerina avrebbe aggiunto “Noi siamo qui per farti sbocciare”.

Raimondo assegna una coreografia difficile alla sua allieva

Intanto, proprio per la prossima puntata Raimondo ha assegnato alla sua allieva una coreografia che sembra essere piuttosto difficile. Nel fare questa assegnazione però, l’insegnante ha spiegato alla sua allieva che con questo gesto non ha voluto a metterla in difficoltà, ma sicuramente dimostrare alla Celentano quanto effettivamente siano grandi le sue potenzialità. “Non ci pensare alla Celentano perchè la maglia te l’ho data io. Se cambia idea bene, sennò ha il paraocchi e a noi non interessa”. Queste ancora le parole di Todaro durante una chiacchierata in sala prove con Serena.