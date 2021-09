Chiara Ferragni e Fedez decidono di rivelare i motivi della terribile lite “Abbiamo discusso di brutto..”

0 SHARES Condividi Tweet

Chiara Ferragni e Fedez nella serata di ieri hanno deciso di fare una diretta, in occasione dell’uscita del nuovo singolo del rapper Milanese intitolato “Meglio del cinema”. Sembra che durante la chiacchierata con i loro follower, Chiara ed il marito abbiano anche parlato della litigata tanto chiacchierata e piazzata su tutti i giornali, avvenuta ad agosto. Ricorderete sicuramente quando qualche settimana fa il settimanale Chi ha pubblicato alcune fotografie che ritraevano Chiara e Fedez e a bordo di uno yacht di lusso mentre erano intenti a litigare. A dire dalle immagini, si è trattata di una litigata piuttosto importante tra i due anche se effettivamente almeno fino a ieri Chiara e Fedez pare non avessero detto nulla al riguardo. Ma cosa è veramente accaduto tra marito e moglie?

Chiara Ferragni e Fedez, una diretta speciale con i propri follower

Come abbiamo già avuto modo di vedere, nella serata di ieri la coppia più chiacchierata di sempre ha fatto una diretta con i follower. Tra i tanti argomenti trattati, sembra che Fedez e la moglie abbiano voluto parlare anche della litigata avuta lo scorso mese di agosto, seppur senza dire nel dettaglio quanto accaduto. ”Ok, è vero, abbiamo litigato di brutto. Però abbiamo chiarito prima di partire, prima di tornare a casa qui a Milano. Ovviamente la litigata più grossa c’è stata proprio mentre ci hanno fotografati. Parlo della foto che è diventata un super meme virale. Comunque i motivi sono cavolate“. Queste le parole del rapper milanese, il quale ovviamente non è sceso nei dettagli, essendo state a quanto pare delle cause piuttosto intime e personali.

Chiara svela il motivo della litigata con Fedez sullo yacht di lusso

A quel punto, infatti, la moglie avrebbe voluto fare una precisazione. “Mmm, diciamo che il motivo sono state cose familiari, cause familiari“, ha detto Chiara. Il marito però, a quel punto tra le risate avrebbe replicato.

La replica di Fedez che parla anche della bellissima sorpresa per l’anniversario di nozze

“Wow ti sei sbilanciata tantissimo. La lite quindi c’è stata, ma easy, cose risolvibili. Alla fine poi abbiamo chiarito infatti. Io poi stavo organizzando questa sorpresa per il nostro anniversario, ma in realtà non dovevo cantare. Avevo chiamato questo pianista fantastico che fa questi spettacoli in giro per il mondo su questa pedana galleggiante. In realtà dovevamo stare lì io e lei ad ascoltare le sue composizioni. All’ultimo mi sono detto che sarebbe stato bello cantarle il nuovo pezzo“. Queste ancora le parole del rapper milanese che ha divertito come sempre i suoi follower, che hanno seguito la diretta dall’inizio fino alla fine.