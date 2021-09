Tale e quale show, Loretta Goggi scoppia a piangere e dice a Simone Montedoro “quello che hai fatto …”

0 SHARES Condividi Tweet

Nella serata di ieri, venerdì 24 settembre 2021, è andata in onda una nuova puntata di Tale e Quale Show ovvero il programma condotto da Carlo Conti. Tante le emozioni vissute nel corso della puntata e pare che ad un certo punto Loretta Goggi abbia catturato l’attenzione di Carlo Conti che avrebbe addirittura fermato l’esibizione. Ma cosa è accaduto?

Tale e quale show, il conduttore omaggia Loretta Goggi per “Fino all’ultimo battito”

La cantante e showgirl, nonché il giudice di questo programma di Rai 1 all’inizio puntata è stata omaggiata da Carlo Conti per il grande successo ottenuto nella fiction Fino all’ultimo battito. Ebbene, nei giorni scorsi è andata in scena la prima puntata di questa nuova fiction su Raiuno con Marco Bocci, dove Loretta Goggi ha interpretato i panni di Margherita Ranieri. La sua interpretazione è stata davvero un grande successo e proprio per questo motivo ad inizio puntata Il conduttore ha voluto menzionarla e omaggiarla. Poi si è andato avanti con la gara e sono andati in scena, via via i vari protagonisti che sono stati come sempre molto divertenti e anche molto bravi.

Simone Montedoro interpreta Franco Califano in “Tutto il resto è noia” e convince giudici e telespettatori

A scendere in campo è stato, tra i primi Simone Montedoro che la scorsa settimana, non aveva molto convinto con la sua esibizione. Anche ieri sera l’inizio non è stato proprio dei migliori per Simone, visto che Carlo Conti dopo qualche secondo è stato costretto a bloccare il concorrente per un problema tecnico al microfono. Ad ogni modo, dopo questa falsa partenza poi Simone è riuscito a conquistare tutti grazie ad una interpretazione che è stata particolarmente profonda e anche molto convincente.

Loretta Goggi in lacrime dopo l’esibizione elogia Simone “Prova attoriale..”

Ad emozionarsi particolarmente è stata proprio Loretta Goggi. Quest’ultima con le lacrime agli occhi avrebbe espresso il suo parere ed il suo giudizio. “Quella che ha fatto Simone Montedoro è stata anche una prova attoriale perché Franco Califano era attore oltre che poeta e cantante“. Simone si è cimentato quindi in questa interpretazione di Franco Califano con il brano Tutto il resto è noia e sicuramente ha convinto tutti. Ad ogni modo, la puntata è stata come sempre un grande successo e Carlo Conti si conferma il re del venerdì sera.