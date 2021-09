Milly Carlucci nella bufera, alla domanda “Tuo marito ti ha tradito?” risponde e il web le si rivolta contro

0 SHARES Condividi Tweet

In questi ultimi giorni Milly Carlucci è stata al centro del gossip per via di una vicenda familiare. Si è parlato di un possibile tradimento da parte della conduttrice di Ballando con le stelle. Quest’ultima, sarebbe stata tradita dal marito? Non è tardata ad arrivare la risposta di Milly. Ma cosa sta accadendo nella vita familiare della nota conduttrice?

Milly Carlucci, conduttrice di grande successo da quasi 40 anni

Conosciamo tutti Milly Carlucci per essere una nota conduttrice ed anche ex attrice la quale ha iniziato a muovere i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo negli anni 80. In tutti questi anni, l’abbiamo vista alla conduzione di vari programmi televisivi sia per le reti Rai che Mediaset. Sempre negli anni Ottanta ha iniziato anche la sua carriera da attrice e cantante, ma è stato poi negli anni 90 e 2000 che la sua carriera è letteralmente esplosa. Nello specifico pare che a portarla alla grande notorietà siano stati i programmi come di Scommettiamo…?, Luna Park ed ancora Festival di Sanremo, Pavarotti & Friends ed infine Ballando con le stelle.

Domanda scomoda alla conduttrice “Tuo marito ti ha tradito?”, momenti di imbarazzo per la Carlucci

Da diversi anni è sposata con un uomo di nome Angelo Donati, dal quale ha avuto dei figli. È stato durante una delle ultime interviste che alla nota conduttrice Milly Carlucci è stata rivolta una domanda che ha lasciato la stessa piuttosto perplessa. “Tuo marito ti ha mai tradito? “. Non è stata tanto la domanda a suscitare qualche problema, quanto invece la risposta di Milly Carlucci la quale ovviamente è rimasta qualche momento in silenzio, mostrando anche tanto imbarazzo.

Non è tardata ad arrivare la risposta della conduttrice, poi le critiche sui social

La conduttrice però avrebbe risposto di no e nello specifico pare che la Carlucci abbia risposto “Lui a me? No, lo uccido“. In molti hanno commentato questa dichiarazione su Twitter. ” Ora capisco perché finora non avevano mai lasciato parlare le signorine “ ha scritto un utente. Tante le critiche che sono state rivolte proprio alla conduttrice per la frase molto forte da lei utilizzata. ” ‘Devo ucciderlo?’ Se l’avesse detto un uomo, apriti cielo “, ha scritto un utente. Milly non sembra aver risposto a queste critiche arrivate sui social, almeno per il momento.