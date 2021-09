La vita in diretta, al termine della puntata Alberto Matano “Noi siamo stati …”

0 SHARES Condividi Tweet

Continua il grande successo di Alberto Matano con la sua trasmissione La vita in diretta. L’ultima puntata è andata in onda proprio nella giornata di ieri, venerdì 24 settembre 2021. Il conduttore ha chiuso così l’ultima puntata della settimana intorno alle ore 18:40, facendo però un appello molto importante ai suoi telespettatori. Ma di cosa si tratta?

La vita in diretta, il conduttore termina la puntata di venerdì facendo un appello molto importante

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, comunque, Alberto Matano continua ad avere un grande successo con il suo programma La vita in diretta. Al termine dell’ultima puntata della settimana, andata in onda ieri Venerdì 24 settembre, pare che il conduttore abbia voluto mandare un messaggio piuttosto importante. “E’ un messaggio a cui tengo molto“, avrebbe detto Matano, interrotto dalla pubblicità. Poi avrebbe continuato dicendo “Noi siamo stati fortunati perchè abbiamo avuto accesso alle vaccinazioni ma in Africa solo l’1 e mezzo % della popolazione ha ricevuto entrambe le dosi del vaccino…”.

Raccolta fondi per aumentare la somministrazione del vaccino anti-Covid in paesi in difficoltà

Il conduttore quindi pare abbia voluto sottolineare come purtroppo in Africa, la popolazione e non sta ricevendo il vaccino anti covid e che sono davvero pochissime le persone che stanno avendo questo privilegio. Per questo motivo, Matano ha fatto sapere che è stata lanciata una raccolta fondi proprio per dare la possibilità a paesi in difficoltà come l’Africa, di poter ricevere le dosi di vaccino da somministrare alla popolazione. “Per sostenere la campagna vaccinale nei Paesi in difficoltà AMREF lancia la raccolta fondi ‘Un vaccino per il bene di tutti’ che Rai per il sociale sostiene”. Questo quanto aggiunto ancora da Alberto Matano.

“Facciamolo per chi ha davvero più bisogno di noi”, l’appello di Alberto Matano

Il conduttore sembra che abbia dato parecchio spazio a questo annuncio, aggiungendo “Noi siamo ovviamente in prima linea. Fino al 25 settembre è possibile donare con una chiamata da rete fissa o con un sms al numero 45583”. Poi ancora il conduttore ha esortato tutti i telespettatori de La vita in diretta a fare questo piccolo gesto, che potrebbe davvero aiutare a salvare la vita di tante persone. “Facciamolo per chi ne ha davvero più bisogno di noi”, ha concluso Matano che riesce ad essere piuttosto convincente e lo ha dimostrato in tante altre situazioni.