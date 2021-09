Gf Vip 6, Alfonso Signorini nella bufera, difende Katia Ricciarelli, il web insorge e Tommaso Zorzi lo massacra

0 SHARES Condividi Tweet

Nella serata di ieri venerdì 24 settembre 2021 è andata in scena la nuova puntata del Grande Fratello vip. Ovviamente questa è stata ricca di colpi di scena e non sono mancate le polemiche. Questa volta sembra che a finire nel polverone sia stato proprio lui, il conduttore Alfonso Signorini, il quale in realtà già nei giorni scorsi era stato preso di mira soprattutto sui social network. Del resto, Alfonso circa una settimana fa e durante una delle prime puntate delle reality aveva in un certo qual modo attaccato i telespettatori invitandoli a non essere troppo bacchettoni.

Grande fratello vip 6, Alfonso Signorini nella bufera

Nello specifico, il conduttore pare avesse fatto tutto un discorso per spiegare che in questa edizione non verranno presi provvedimenti, a meno che non dovesse succedere qualcosa di eclatante, per evitare di andare incontro a tutta una serie di squalifiche, per colpa di alcuni scivoloni da parte dei concorrenti. Insomma, se nelle scorse edizioni alcuni concorrenti sono stati eliminati e squalificati per aver utilizzato talvolta dei termini poco consoni, quest’anno questo non accadrà.

Nessuna squalifica per gli scivoloni dei concorrenti, Katia viene graziata

In settimana Infatti sembra che Katia Ricciarelli abbia utilizzato dei termini come “ricc***one” e non ha ricevuto nessuna ammonizione. Ad ogni modo, in settimana gli autori hanno invitato tutti i concorrenti a scegliere dei pregi e difetti per ognuno dei inquilini. Alcuni concorrenti però hanno scelto per Katia Ricciarelli degli aggettivi che sono stati interpretati come delle offese. Nello specifico, Alex Belli avrebbe dato a Katia dell’ottusa. Questo è stato ripreso proprio dallo stesso Alfonso Signorini, che non ha perso occasione per riprendere ed anche rimproverare lo stesso Alex, ma anche Clarissa e Tommaso per aver offeso La Ricciarelli.

Alex Belli definisce la Ricciarelli “Ottusa” e viene bacchettato da Signorini, insorge il web e Zorzi

Alex avrebbe tentato di giustificare la sua scelta dicendo che il suo voler dare degli ottusa era in riferimento al fatto che molto spesso Katia non comprende le dinamiche dei giochi e degli scherzi fatti all’interno della casa. Alfonso però, non ha nemmeno ascoltato le giustificazioni di Alex ed ha invitato tutti ad avere più rispetto per la Ricciarelli. Questo suo comportamento non è passato inosservato e per questo Alfonso è stato criticato. Anche lo stesso Tommaso Zorzi pare che abbia voluto sottolineare questo atteggiamento di Alfonso, scrivendo sui social “Ottusa no ma ricc..one si?”.