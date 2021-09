Sanremo 2022, Amadeus Fiorello? Si ci sarà anche se mi ha insultato …»

0 SHARES Condividi Tweet

Sanremo 2022 è alle porte se si considera che l’organizzazione richiede una macchina da guerra che viene messa in moto alla fine dell’estate per poi arrivare al mese di febbraio con il prodotto confezionato nei minimi dettagli.

Dopo le prime titubanze, Amadeus ha confermato la sua presenza e, nelle ultime ore, anche quella di Fiorello, per lui da sempre, un fratello.

Amadeus, ospite da Bruno Vespa a Porta a porta ha rilasciato alcune dichiarazioni importanti sia sul prossimo Festival di Sanremo che sul rapporto che c’è tra lui e Fiorello.

Amadeus ospite da Bruno Vespa a Porta a porta fa dichiarazioni importanti

Amadeus ospite da Bruno Vespa a Porta a porta ha detto al padrone di casa: «Tu sai che per me è come se fosse mio fratello. Non avrei mai potuto fare il primo Sanremo, tanto meno il secondo, se non avessi avuto Rosario con me. Per me lui è un fratello, gli voglio bene. Non potrei fare Sanremo senza di lui. E lui, ogni volta che dico questo, mi insulta e mi dice: “Vedi? Mi fai venire i sensi di colpa, e poi devo venire”».

Amadeus e Fiorello a Sanremo 2022

Amadeus ha spiegato che: «Non c’è Sanremo per me senza di lui. Io dico sempre che lui deve essere libero di fare a Sanremo ciò che desidera. La verità è che io non so mai cosa lui fa a Sanremo. E soprattutto io non lo voglio sapere, perché dopo 35 anni che lo conosco, mi fa sempre ridere e continuo a pensare che sia il più grande showman che abbiamo».

Poi Amadeus ha svelato che in questi giorni “stanno arrivando le canzoni dei giovani” mentre i Big in gara saranno “massimo 24“.

La giornata del martedì sarà dedicata ad ascoltare metà delle canzoni in gara mentre quella del mercoledì ad ascoltare l’altra metà, giovedì saranno ascoltate tutte le canzoni, venerdì le cover degli anni 60, 70 e 80.

Chi, invece, tempo fa ha ammesso di non aver intuito il talento di Fiorello è stato il grandissimo Pippo Baudo che ha raccontato: “Quando si fa un provino lo si fa di 5 minuti. Fiorello lo fece di 50. E io gli dissi: ‘Sei bravo ma Fantastico lo devo fare io no tu’. E lo scartai. Proprio io che mi vanto di averne scoperti tanti ho preso una toppata gigantesca”.