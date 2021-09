Maurizio Costanzo sul caso Loretta Goggi dice la sua senza mezzi termini: “Quando la vedo penso che …”

0 SHARES Condividi Tweet

Ormai sanno tutti cosa è accaduto a Loretta Goggi dopo l’esibizione di Maledetta primavera all’arena di Verona per la serata dei Seat Music Award presentata da Carlo Conti e Vanessa Incontrada.

La Goggi, il giorno dopo l’esibizione, è stata pesantemente insultata tanto da prendere la decisone di lasciare per sempre i social. La domenica successiva è andata ospite da Mara Venier a Domenica In e ha raccontato il suo stato d’animo.

Loretta Goggi a Domenica In da Mara Venier racconta il suo stato d’animo

Loretta Goggi, dopo l’esibizione all’Arena di Verona che le è costata tante offese sui social, è andata ospite da Mara Venier a Domenica In a raccontare cosa le è accaduto. La Goggi, di quella serata e della sua Maledetta primavera, ha detto: “Una cosa meravigliosa, la cantavano tutti, mi sentivo Vasco Rossi, cose che succedono ai concerti rock”. E poi sull’accusa che le è stata rivolta, di cantare in playback: “Avevo deciso di non interpretarla più perché legata a ricordi meravigliosi ma il risultato è stato eccezionale”.

E poi svela: “La festa mi è stata rovinata il giorno dopo sulla rete, sono rimasta ferita. Non ho un profilo social, ho un sito tenuto da altre persone… Trovare sul mio sito le aggressioni ricevute per interpretazione, trucco, vestito, mi ha fatto rimanere malissimo: ‘Se non ti sei fatta un ritocchino è il momento che te le fai’… Poi l’attacco per aver cantato in playback, cosa che hanno fatto molti gruppi. Non voglio più leggere cose del genere e ho deciso di chiudere, mi godo la vita a fianco delle persone che mi vogliono bene. Se ingrandisci poi le immagini profilo di chi ti fa certe critiche ti rendi conto che evidentemente specchi a casa non ne hanno. Ringrazio la parte di web che mi ha difeso…”.

Costanzo su Loretta Goggi: “Nessuno può insultarla”

Anche Maurizio Costanzo è intervenuto sulla vicenda di Loretta Goggi e ha detto, difendendola a spada tratta: “Penso che Loretta Goggi sia libera di fare ciò che vuole sulla sua pelle e che nessuno abbia il diritto di insultarla”.

E, ancora: “Non ho idea se abbia fatto il lifting o altro: quando la vedo in tv come cantante o come giudice di Tale e Quale Show penso solo al fatto che le sia una grande artista”.