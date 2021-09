Tale e Quale, Cristiano Malgioglio durissimo con Alba Parietti, lei gli risponde a tono e lo asfalta

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri, venerdì 25 settembre, è andata in onda un’altra puntata di Tale e quale show, il programma amatissimo condotto da Carlo Conti che è arrivato all’undicesima edizione.

Ieri sera, come ogni venerdì sera anche delle edizioni precedenti, il programma è stato seguito da milioni di telespettatori nonostante il suo programma concorrente su Retequattro Quarto Grado condotto da Gianluigi Nuzzi sia un’altra trasmissione amatissima.

Alba Parietti imita Damiano dei Maneskin e Cristino Malgioglio la critica duramente

Ieri, a Tale e Quale Show, la concorrente Alba Parietti ha imitato Damiano dei Maneskin.

Nella prima puntata la Parietti aveva imitato Loredana Bertè non convincendo molto la giuria per le sue stonature e soprattutto Cristiano Malgioglio che l’aveva aspramente criticata.

Ieri, invece, si è cimentata con l’imitazione di Damiano dei Maneskin e ha cantato ‘Zitti e buoni’, il brano con cui il gruppo dei Maneskin ha vinto l’ultima edizione del Festival di Sanremo e che poi ha segnato anche il trionfo all’Eurovision Song Contest.

L’imitazione che la Parietti ha fatto di Damiano non è piaciuta affatto a Malgioglio che, terminata la performance, le ha detto: “Prima mi sono messo le cuffie per ascoltarla, poi mi sono tappato le orecchie per non sentirla più”.

E poi, per spiegarsi meglio le ha anche detto: “Sei stata terrificante”.

E la Parietti, che è abilissima a rispondere a tono alle provocazioni che le vengono rivolte, gli ha risposto con i versi della canzone Zitti e buoni: “Parla, purtroppo la gente parla e non sa di che cosa parla”.

Cristiano Malgioglio al veleno contro Alba Parietti e lei lo distrugge

Dopo l’esibizione della Parietti, Cristiano Malgioglio è andato giù pesante e le ha detto:

“Terrificante! Una donna vestita da uomo” e lei, non perdendo un attimo, gli ha risposto: “E allora tu?!” e il pubblico ha approvato e ha applaudito la Parietti e si è sentito anche qualcuno gridare dal pubblico “Brava!”.

Malgioglio, in un’intervista prima che iniziasse Tale e quale show aveva avvertito: “Nella versione spagnola non sono così buonisti. Io sono molto obiettivo, non vorrei trovare delle persone permalose. Mi spaventa solo quello. Certo, non sono tutti Alighiero Noschese. È difficile imitare qualcuno. Io non voglio vedere solo l’intonazione e le qualità vocali, ma anche la gestualità. Quella per me è molto importante. Vorrei vedere veramente dei concorrenti ‘tali e quali’, come dice naturalmente il nome di questo show”.