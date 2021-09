Albano Carrisi dopo i fischi a Verona: “Senza Vittorio Sgarbi non sarei stato fischiato…”

0 SHARES Condividi Tweet

Al Bano non dimentica l’accoglienza ricevuta all’Arena di Verona dove, in occasione di una manifestazione per ricordare e onorare il grandissimo maestro Franco Battiato, salito sul palco insieme a Vittorio Sgarbi, è stato fischiato e cacciato in malo modo. Quelle scene sono ancora impresse nella sua memoria e bruciano e lui ha rilasciato un’intervista al Corriera della sera dove ha detto cose ne pensa di ciò che è accaduto.

Albano Carrisi dopo i fischi sul palco dell’Arena di Verona racconta cosa è accaduto

Albano ha raccontato così: “Non era previsto che fossi lì, sono andato per amicizia di Vittorio Sgarbi: ero con lui a una serata ad Abano Terme quando mi ha detto di seguirlo, che mi avrebbe portato all’Arena dove c’era anche sua sorella con gli Extra Liscio”.

E poi ha proseguito: “Non sapevo niente. Ma sono entrato con i fischi e uscito con gli applausi. Solo lì ho capito che era una serata per Battiato… ci sarei stato anche bene, ma non mi avevano invitato”.

E poi, ancora: “Non so, ma io Battiato l’ho conosciuto bene perché avevamo lo stesso produttore: io dal 1965 e lui dal 1969, proprio perché veniva da una serie di successi. Spiace che abbiano trasformato una bella serata in qualcosa di politico”.

Infatti, le parole che il pubblico gridava contro lui e Sgarbi erano “fascisti” e “cretini” e Albano ha detto: “Anche cretini, e sinceramente dirlo a Sgarbi…”.

Albano crede che senza Vittorio Sgarbi non sarebbe stato fischiato

Albano ha poi fatto delle sue considerazioni e ha detto che, secondo lui, se con lui sul palco non ci fosse stato Vittorio Sgarbi “non sarebbe successo, non so. Ma tutti hanno pensato che il pubblico non si fosse comportato bene. Una vergogna simile è solo da dimenticare“.

Nel frattempo Albano è anche diventato nonno per la terza volta, infatti la sua terzogenita, Cristel ha dato alla luce la sua bambina e Albano, collegato a Vita in diretta ha detto ad Alberto Matano di essere diventato: «Nonno per la terza volta, ma ci pensi? Non vedo l’ora di andare a trovarli» e poi ha anche svelato il nome della piccolina: «Si chiama Rio Ines, gode di ottima salute, come la madre».

Cristel Carrisi è sposata con Davor Luksic dal 2016 e dal loro amore sono già nati Kay Tyrone e Cassia Ylenia che è nata solo 2 anni da, nel 2019.