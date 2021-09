Sonia Bruganelli posta una foto con Magalli, Adriana Volpe risponde con un post e li asfalta

0 SHARES Condividi Tweet

Sonia Bruganelli, la moglie di Paolo Bonolis, la conosciamo tutti da tempo come una grande provocatrice e quest’anno, in questa edizione del Grande fratello vip nel ruolo di opinionista, lo sta confermando in pieno.

Infatti, la Bruganelli è molto vivace intellettualmente e, arguta e tagliente lo è, non tanto nei confronti dei concorrenti ai quali comunque non risparmia le sue mitragliate ma anche e soprattutto nei confronti della sua collega opinionista, Adriana Volpe con quale, è evidente a tutti, non corra affatto buon sangue.

Sonia Bruganelli posta una foto sui social insieme a Giancarlo Magalli

La moglie di Paolo Bonolis ha lanciato un’altra delle sue lame affilate alla volta della collega opinionista Adriana Volpe, infatti poche ore fa ha postato sui social una foto che la ritrae sorridente accanto a Giancarlo Magalli, acerrimo nemico dei Adriana Volpe con il quale la Volpe è finita addirittura nelle aule del Tribunale e ha aggiunto alla foto la seguente didascalia: “Le serate divertenti organizzate all’ultimo momento! Magalli ed i suoi aneddoti”.

Il popolo del web, che conosce molto bene ciò che è accaduto tra Adriana Volpe e Giancarlo Magalli, si è rivoltato contro la Bruganelli e, infatti, in tanti l’hanno etichettata come “Cattiva”, e le hanno anche detto: “Sei perfida”, e “Sei una donna cattiva” non nascondendo tutto il loro disappunto per quella foto che è sembrata soltanto una cattiveria fatta alla sua collega.

All’ennesima offesa, la Bruganelli ha risposto: “Io quindi devo evitare di andare a cena per non incontrare i nemici di altri?”.

Ma le hanno subito risposto così: “Ti vuoi proprio inimicare Adriana”, e lei: “Assolutamente no. Non faccio la guerra ai nemici degli altri”.

La reazione di Adriana Volpe

Adriana Volpe non è certo restata in silenzio e su Twitter ha detto la sua con ironia ma facendo capire, senza ombra di dubbi, come la pensa su quella foto e su quella didascalia e così prendendoli in giro ha scritto: “Dio li fa e poi li accoppia… All’ultimo momento Faccina che ride a crepapelle tanto bellini #GFVIP”.

Non è un mistero per nessuno che Adriana Volpe e la moglie di Paolo Bonolis non si sopportino per nulla nonostante loro smentiscano. Proprio nell’ultima puntata del Grande fratello vip, la Volpe si è molto irritata perchè la Bruganelli l’ha invitata ad essere più concisa quando interviene e a non dilungarsi troppo.