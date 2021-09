Maurizio Costanzo senza freni su Silvia Toffanin in onda la domenica: “Qualcuno rimpiange la D’Urso”

0 SHARES Condividi Tweet

Questo autunno è iniziato con un palinsesto televisivo che nessuno si aspettava: il ridimensionamento di Barbara D’Urso. Infatti, la D’Urso, da condurre con grandissimo orgoglio esternato ogni volta che le era possibile, tre trasmissioni sulle reti Mediaset e, in particolar modo di Canale 5 e cioè Pomeriggio 5, Domenica live e Live non è la D’Urso, si è ritrovata a condurre un solo programma, Pomeriggio 5 e anche con un orario decisamente ridotto. Lei ha accolto questa decisione della dirigenza Mediaset, e in particolar modo dell’amministratore delegato, Piersilvio Berlusconi, con grande serenità dicendosi assolutamente d’accordo con questa scelta divenuta inevitabile dopo lo stravolgimento causato nel mondo dalla pandemia.

Silvia Toffanin prende il posto di Barbara D’Urso e Maurizio Costanzo dice: “Qualcuno rimpiange Barbara d’Urso”

La domenica pomeriggio Barbara D’Urso non farà più compagnia agli italiani e, al suo posto, è arrivata, non senza qualche titubanza per il doppio appuntamento, Silvia Toffanin con il suo Verissimo anche di domenica.

Oltre a Verissimo, a riempire il pomeriggio della domenica c’è anche Amici di Maria De Filippi.

Maurizio Costanzo, che cura una rubrica all’interno del settimanale Nuovo, ha risposto ad una lettrice che gli ha chiesto: “Non sarebbe stato meglio lasciare Verissimo al sabato e la D’Urso la domenica?”

Il marito di Maria De Filippi le ha risposto non meravigliandosi che la D’Urso possa essere rimpianta anche perchè è sempre stata molto amata e seguita da una fetta importante di pubblico e ha detto così: “Barbara D’Urso ha conquistato una buona fetta di pubblico, usando uno stile diverso…Qualcuno la rimpiange, altri no…”.

E poi ha anche detto che i: “ … cambiamenti servono a rimescolare le carte”

E ha anche concluso così: “ Non possiamo pensare che i palinsesti restino sempre uguale…I cambiamenti come quelli apportati questo autunno a Mediaset servono a rimescolare le carte…”

Maurizio Costanzo parla dei programmi di Silvia Toffanin

Maurizio Costanzo ha poi parlato della compagna di Piersilvio Berlusconi e ha detto:“Silvia Toffanin ha già dichiarato che le due puntate avranno un taglio un po’ diverso proprio per evitare il rischio di cui parliamo…”

Ieri, ospiti nel salotto di Silvia Toffanin sono andati: Kerem Bursin, Piero Chaimbretti, Diletta Leotta, e i due olimpionici Luigi Busà e Veronica Yoko Plebani, invece oggi domenica 26 settembre andranno Claudio Amendola, Al Bano, Sonia Bruganelli e Carolina Marconi.