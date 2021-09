Diletta Leotta a Verissimo conferma la fine della storia con Can Yaman: “Vorrei tornare con lui però forse …”

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri, sabato 25 settembre, ospite a Verissimo nel salotto di Silvia Toffanin è andata Diletta Leotta che si è molto raccontata.

La storia d’amore tra lei e Can Yaman è ormai finita ed è stata proprio lei a raccontarlo a Silvia Toffanin.

Diletta Leotta a cuore aperto con Silvia Toffanin

Diletta Leotta ospite da Silvia Toffanin a Verissimo le ha svelato che la sua storia d’amore con Can è finita ma che è stata bellissima e ha detto così: “E’ stato tutto veloce e bello. La cosa complicata quando ti capita di innamorarti di un uomo così famoso e fare i conti con tutte queste cose. Mi piace condividere, ma c’è la vita reale dietro allo schermo. Era difficile tenere tutto intimo. Questo chiaramente pesa e ci fai i conti, facciamo questo lavoro. Però ecco dividere la persona dal personaggio a volte era difficile.”

E poi ha proseguito: “La cosa che mi è dispiaciuta di più è che qualcuno diceva che era una storia a tavolino, finita. Ma perché? Come si fa a dire una cosa del genere, chi è che pensa che l’amore possa essere pianificato? L’amore capita, non puoi decidere. A me è capitato di innamorarmi“. E poi ha anche dichiarato: “A volte perdi anche l’amore, più succedere anche questo.”

Diletta Leotta ama ancora Can

Diletta Leotta ha poi stupito i telespettatori svelando di essere ancora innamorata del suo ex fidanzato e di sperare in un ritorno insieme e ha detto: “Non è un momento facile, può capitare. In un futuro non so cosa succederà. L’amore e la vita sono imprevedibili. Io mi auguro che possa ricominciare“.

Poi ha chiarito cosa è accaduto alla sua festa di compleanno quando ha festeggiato i suoi 30 anni: «Era il 16 agosto e si è parlato tantissimo di una cosa inutile, evidentemente in quel momento non c’erano grandi argomenti e infatti la questione scemò completamente nei giorni successivi. Le ‘donne-lampadario’? Si trattava di un percorso artistico, erano vestite ogni volta in modo diverso. Sono felice di aver passato un compleanno bellissimo, a casa mia e con le persone per me più importanti».

E poi: «Le critiche e le polemiche mi fanno star male, non amo rispondere e mi tengo tutto per me. Anche se faccio finta di essere forte, tante cose mi hanno ferito, ad esempio questa polemica o i commenti che fanno pensare che io sia una persona finta, falsa o di plastica».

E, ancora: «Rivedendo le immagini del discorso a Sanremo sulla bellezza, mi accorgo che ero ancora una bambina e oggi che ho 30 anni, cambierei qualcosa, ammettendo qualche aiutino dalla chirurgia estetica, non è una cosa da nascondere o da vergognarsi».

Poi di Can ha anche aggiunto: «Con lui è stata una storia bellissima, da favola. Un vero colpo di fulmine. Ci siamo conosciuti, ci siamo innamorati, abbiamo vissuto una passione incredibile, in fondo eravamo sempre una siciliana e un turco…”.

E poi: «La proposta di matrimonio? Tutto vero, era successo un mese dopo. Forse abbiamo corso troppo e forse anche quello può aver influito».