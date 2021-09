Ilary Blasi, il suo nuovo programma è un flop e Fabrizio Corona sui social la massacra

0 SHARES Condividi Tweet

Quello tra l’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona e la celebre presentatrice italiana Ilary Blasi non è mai stato un rapporto idilliaco. I due sono stati protagonisti di vari scontri pubblici e proprio nelle ultime ore Corona è tornato a punzecchiare la moglie di Francesco Totti pubblicando una particolare storia su Instagram. Ma, cos’è successo di preciso?

Ilary Blasi torna in tv con Star in the Star

Ilary Blasi da qualche settimana è tornata sul piccolo schermo con un nuovo programma intitolato ‘Star in the Star’. Il programma però fin dal suo annuncio è stato subito sommerso dalle critiche e accusato di essere troppo simile ad altri due programmi di successo ovvero ‘Tale e Quale Show’ e ‘Il Cantante Mascherato’. Le critiche si sono poi trasformate in bassi ascolti e stando a quanto trapelato da alcune indiscrezioni il nuovo programma di Canale 5 condotto da Ilary Blasi potrebbe addirittura chiudere in anticipo. Le prime due serate infatti non hanno dato i risultati sperati e proprio per tale motivo Mediaset potrebbe decidere di chiudere con la terza puntata che verrà trasmessa la prossima settimana.

Il post di Fabrizio Corona contro Ilary Blasi

Chi non si è lasciato scappare l’occasione di lanciare una frecciatina alla presentatrice di Star in the Star, ovvero Ilary Blasi, è stato l’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona. I rapporti tra i due non sono mai stati buoni e così Fabrizio Corona ha deciso di vendicarsi pubblicando una storia su Instagram nella quale si è divertito a lanciare una dura frecciatina alla presentatrice. Corona ha nello specifico condiviso sui social i risultati della seconda puntata di Star in the Star che ha ottenuto l’11.5% di share con 1.816.000 spettatori. A tali risultati Corona ha aggiunto poche ma pesanti parole ovvero “Solo Flop Ilary Blasi”.

La reazione della presentatrice

La frecciatina lanciata da Fabrizio Corona nei confronti di Ilary Blasi è stata quindi parecchio piccante. Ma come ha reagito la moglie di Francesco Totti? In realtà a tale provocazione la presentatrice ancora oggi non ha risposto ma non è assolutamente detto che non decida di farlo in futuro. Tra qualche mese, o addirittura anno, potrebbe infatti verificarsi ancora una volta quello che è accaduto alcuni anni fa quando nel corso di una puntata del Grande Fratello da lei condotta e con ospite lo stesso Fabrizio Corona la donna ha colto l’occasione per attaccarlo e sfogarsi contro di lui per alcuni fatti accaduti molti anni prima.