Orietta Berti fa una gaffe su Amadeus e il presentatore reagisce, il web sottolinea ciò che è accaduto

Arena Suzuki ’60, ’70, ’80,

È andata in onda lo scorso 24 settembre la prima puntata di “Arena Suzuki ’60, ’70, ’80″, spettacolo musicale condotto da Amadeus all’interno del quale viene dato grande spazio ai più grandi successi degli anni 60,70 e 80. Ospiti del programma vecchi artisti del panorama musicale italiano e internazionale come ad esempio la mitica Orietta Berti. Quest’ultima si è resa protagonista di un siparietto davvero molto simpatico in seguito ad una gaffe fatta proprio su Amadeus. Ma esattamente cos’è successo?

Orietta Berti ospite di Arena Suzuki ’60, ’70, ’80

La prima puntata di Arena Suzuki ’60, ’70, ’80 si è rivelata un vero successo e i telespettatori aspettano adesso con ansia il secondo appuntamento con il programma. Tra gli ospiti saliti sul palco dell’Arena di Verona lo scorso 24 settembre la celebre Orietta Berti che non ha perso l’occasione per esibirsi con i suoi brani più famosi. L’artista ad esempio si è esibita con i brani ‘Io ti darò di più’, ‘Tipitipitì’, ‘Finché la barca va’. Nonostante il trascorrere degli anni Orietta Berti ancora oggi è considerata una delle artiste più apprezzate e proprio negli ultimi mesi è stata una delle protagoniste delle classifiche musicali grazie al successo ottenuto con il brano ‘Mille’ cantato insieme a Fedez e Achille Lauro.

La gaffe di Orietta Berti su Amadeus

Orietta Berti è stata una delle protagoniste della prima puntata di Arena Suzuki ’60, ’70, ’80 non solo per la sua bravura e per essere riuscita a coinvolgere il pubblico con i suoi brani. Ma anche per la sua simpatia e per la gaffe fatta su Amadeus. La cantante per tutto il tempo ha infatti chiamato il presentatore in modo sbagliato, e di preciso ‘Amedeus’, ‘Amedeo’ Amedeu’.

La risposta del presentatore

Quanto accaduto sul palco dell’Arena di Verona ha molto divertito il pubblico ma anche lo stesso Amadeus. Il presentatore infatti, che ha fortemente voluto Orietta Berti al Festival di Sanremo 2021, non si è per nulla arrabbiato o addirittura infastidito per essere stato chiamato in modo errato dall’artista. Il presentatore di Arena Suzuki ’60, ’70, ’80″ è apparso, al contrario, molto divertito e ha scherzato sul fatto che la Berti è solita chiamarlo in questo modo. Tanti i telespettatori che divertiti hanno commentato sui social. Vi è stato chi ha scritto “L’ha detto: AMEDEO!!!” #ArenaSuzuki607080 “, e ancora “AMEDEU #ArenaSuzuki607080”. Ma Orietta Berti ha continuato a far divertire il pubblico anche quando nel pronunciare il nome di Fedez ha detto, con il suo tipico accento emiliano, “Fedes”.