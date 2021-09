Tale e Quale Show, Dennis Fantina al veleno contro Maria De Filippi “Ci siamo …”

0 SHARES Condividi Tweet

Sono trascorsi molti anni da quando il 22 settembre del 2001 è andata in onda su Canale 5 la prima puntata di Saranno Famosi, celebre talent show condotto da Maria De Filippi oggi conosciuto semplicemente come ‘Amici’. Il vincitore della prima edizione del talent è stato il cantante Dennis Fantina di cui però nel corso degli anni si sono perse le tracce. Il cantante negli ultimi tempi è tornato a far parlare di sé grazie alla partecipazione al noto programma televisivo di Rai 1 condotto da Carlo Conti ovvero ‘Tale e Quale Show’. E proprio nel corso dell’ultima puntata andata in onda sembrerebbe aver rivolto una particolare frecciatina alla De Filippi. Ma esattamente, quali sono state le sue parole?

Dennis Fantina protagonista di Tale e Quale Show

Una nuova puntata di Tale e Quale Show è andata in onda lo scorso venerdì 24 settembre 2021. Nel corso di questo appuntamento l’ex vincitore di Saranno famosi ovvero Dennis Fantina si è esibito vestendo i panni di un grande artista italiano, Claudio Baglioni. Enzo De Lucia, comico ed imitatore presente in giuria, ha invece finto di essere Maria De Filippi. È stato a tal proposito che Dennis Fantina si è lasciato scappare una battuta che per molti è sembrata una chiara frecciatina rivolta alla celebre presentatrice.

Le parole del cantante

In seguito all’esibizione di Dennis Fantina il comico De Lucia, che ha finto di essere la nota conduttrice di Canale 5, si è rivolto al cantante affermando “Noi ci siamo conosciuti 20 anni fa”. È stato a tal proposito che il vincitore di Saranno Famosi ha risposto “Eh poi ci siamo persi di vista”. Poche parole che però molti hanno interpretato come una vera frecciatina rivolta alla conduttrice che nel corso degli anni non lo ha mai invitato in nessuno dei programmi da lei condotti.

La carriera di Dennis Fantina

Dennis Fantina dopo aver vinto la prima edizione di Amici ha pubblicato tre album ma purtroppo non è riuscito ad ottenere il successo tanto desiderato. Negli anni successivi alla sua partecipazione al talent show di Canale 5 è infatti scomparso dal panorama musicale e dalla televisione ma nonostante ciò non ha mai abbandonato il sogno di diventare un vero cantante. Nel 2019 ha deciso di partecipare a All Together Now, game show musicale di Canale 5 condotto da Michelle Hunziker, riuscendo ad arrivare in finale senza però vincere il montepremi. Oggi invece è uno dei protagonisti di Tale e Quale Show.