GF Vip, Sonia Bruganelli scrive un post sui social e Rita Dalla Chiesa senza mezzi termini le risponde “Spesso la risposta a quello che pensi …”

0 SHARES Condividi Tweet

Sono trascorsi pochi giorni da quando lo scorso 13 settembre 2021 è stata trasmessa su Canale 5 la prima puntata della nuova edizione del Grande Fratello Vip. Il celebre reality show, condotto ancora una volta da Alfonso Signorini, è tornato ad intrattenere il pubblico dopo gli ottimi risultati ottenuti con la passata edizione vinta dal giovane Tommaso Zorzi. A far discutere negli ultimi giorni è stato però il comportamento, o meglio il gesto, di una delle nuove opinioniste del programma ovvero Sonia Bruganelli. Un gesto che non è passato inosservato e che ha causato parecchie polemiche sul web. Ma, di cosa stiamo parlando?

Il gesto di Sonia Bruganelli al Grande Fratello Vip

Sonia Bruganelli e Adriana Volpe sono le nuove opinioniste del Grande Fratello Vip. Le due donne hanno preso il posto di Pupo e Antonella Elia e dopo sole tre puntate sembrano essere perfettamente entrate nel loro nuovo ruolo. Il pubblico di Canale 5, che con molto affetto e costanza è solito seguire il noto reality show, ha però notato un particolare comportamento che Sonia Bruganelli è solita ripetere puntata dopo puntata. L’opinionista, che in quanto tale dovrebbe esprimere il proprio pensiero sui concorrenti del programma, molto spesso sceglie di rimanere in silenzio.

La reazione dell’opinionista

Il comportamento di Sonia Bruganelli ha scatenato la reazione di diversi telespettatori che non hanno perso l’occasione per commentare sui social. E proprio su Instagram la moglie di Paolo Bonolis ha condiviso un post scrivendo “Penso anche io che dovrei condurre il Festival di Sanremo per fare un po’ di gavetta” aggiungendo a tali parole l’hashtag ” #umilesempre “.

La risposta di Rita Dalla Chiesa alle parole della Bruganelli

Tra i tanti commenti vi è stato anche quello di Rita Dalla Chiesa la quale non ha perso l’occasione per dimostrare tutto il suo appoggio all’amica e collega. La celebre giornalista e conduttrice televisiva ha commentato su Instagram scrivendo “Preferisco un silenzio a parole e sorrisi senza senso. Spesso la risposta a quello che pensi si legge nei tuoi occhi”. Parole molto semplici grazie alle quali però poter ben percepire la grande stima che la giornalista prova nei confronti della Bruganelli. Quest’ultima alle parole scritte dall’amica e collega ha risposto scrivendo semplicemente “Sei davvero un tesoro “. Quello che in molti adesso si stanno domandando è se dopo tali polemiche la moglie di Paolo Bonolis deciderà di cambiare atteggiamento nel corso delle prossime puntate del Grande Fratello Vip oppure no.