Sonia Bruganelli nella bufera, una testimone dice “Ha detto a Magalli: “Facciamoci una foto così Adriana impazzisce” e la Bruganelli reagisce

Sonia Bruganelli e Adriana Volpe sono ormai ai ferri corti dopo l’ultimo episodio che ha visto la Bruganelli postare una foto con Magalli.

Vediamo cosa è accaduto.

Sonia Bruganelli posta una foto con Magalli

Che già le due opinioniste non andassero affatto d’accordo ne hanno dato ampia prova sia prima che Il grande fratello vip iniziasse sia nelle puntate ma qualche giorno fa è accaduto un episodio che pare abbia provocato una vera e propria rottura tra le due.

Sonia Bruganelli ha postato sui suoi social una foto che la ritrae insieme a Giancarlo Magalli e, come didascalia, ha scritto che era a cena con lui e che la serata era molto divertente.

La Volpe, sempre sui social ha commentato così la foto: “Oh, vedi quelle serate organizzate all’ultimo momento che belle che sono. Ma quanto son bellini?! Tanto. Dio li fa e poi li accoppia, ci vediamo lunedì”.

Una testimone racconta che la Bruganelli ha fatto la foto con Magalli solo per fare un dispetto alla Volpe

Un testimone della serata al ristorante ha però raccontato a Deianira Marzano un’altra versione e ha detto: “Stavo nel suo stesso ristorante a Roma e stavano in due tavoli diversi … Si soni salutati e hanno iniziato a parlare della Volpe, poi, prima di risedersi ognuno nei suoi tavoli lei gli fa: ‘Dopo facciamoci una foto così Adriana impazzisce‘”.

A quel punto la Volpe sui social ha postato una foto di Emilio Fede e ha scritto: “Che figura di …”.

La versione di Sonia Bruganelli

A questo punto è intervenuta Sonia Bruganelli dopo che il popolo del web l’ha etichettata come perfida e cattiva che ha scritto così: “Ma è tutto stupendo. Le mie cene prescindono dalla sua vita, come spero le sue. Mi dispiace se Adriana Volpe se la sia presa. Ragazzi state dalla parte di chi volete ma io non vedo dove sia la guerra. Voglio dire ad Adriana che io non vivo la mia vita per far innervosire lei, giuro. Davvero non pensavo l’avrebbe presa così”.

E poi ancora contro chi l’ha accusata di aver fatto la foto solo per fare innervosire la Volpe ha scritto: “Ma voi siete pazzi! Comunque un po’ di visibilità non fa mai male a nessuno, posso soltanto presumere questo ormai. Lo so, sarebbe stato più interessante così, ma non è ciò che è accaduto. La prossima volta però parleremo solo di Adriana Volpe. Lo prometto”.