Luca Argentero, la moglie Cristina Marino massacrata sui social: “Sembri un uomo …”

0 SHARES Condividi Tweet

Luca Argentero e la bellissima moglie Cristina Marino formano una coppia molto invidiata perché sono belli, felici e innamoratissimi uno dell’altra. Da un anno poi hanno avuto anche una bambina, la piccola Nina Speranza e pare che la loro vita sia davvero perfetta. In questi giorni, però, Cristina Marino, pur bellissima e ammiratissima, è stata attaccata con molta durezza sui social. Vediamo cosa è accaduto e cosa le hanno detto.

Cristina Marino attaccata sui social

Certamente Cristina Marino è una donna molto invidiata sia perché è bellissima ma anche perchè è la moglie di Luca Argentero.

Lei è molto attiva sui social e ha mostrato come, dopo pochissimo tempo dalla gravidanza è tornata in splendida forma. Qualche giorno fa, ha postato una foto in bianco e nero dove si copre con un braccio il seno e indossa un intimo da uomo. Alcuni utenti l’hanno attaccata tanto dicendole che l’intimo le va largo e che lei per l’eccessiva magrezza, sembra un uomo.

Cristina Marino racconta la sua storia d’amore con Luca Argentero

Cristina Marino ha raccontato come è iniziata la sua storia d’amore con Luca Argentero e ha detto: “ Quando l’ho conosciuto era sposato, non sono io la causa del divorzio … Non mi permetterei mai di mettermi in mezzo a un matrimonio.”

E poi: “Io mi sono innamorata di Luca perché è l’uomo che è: meraviglioso. Sarebbe un animale se dicesse ‘ci siamo lasciati, per me quella persona non esiste più’. Non potrebbe essere l’uomo con cui ho scelto di vivere.”.

E, ancora: “Luca è un trentottenne fichissimo. Non intendo solo fisicamente, anche se è uno sportivo come me, e questo è fondamentale. È uno che non patisce la mia personalità ‘iperattiva’, anzi ha capito come gestirla. È felice di avere un vulcano al suo fianco. Io gli regalo un po’ di spensieratezza, lui l’esperienza di anni di vita in più.”

E poi, alla domanda che le hanno rivolto: “Vorresti altri figli?” lei ha risposto così: “Mi piacerebbe molto … Luca è un papà incredibile. Fa tutto quello che è necessario a Nina”.

E, ancora: “Se fosse per Luca, che è un entusiasta, metteremmo al mondo un’intera squadra di calcio. Veniamo entrambi da famiglie i cui genitori sono ancora innamorati dopo tanti anni. Credo che questo esempio sia fondamentale nel costruire una coppia duratura”.