Tale e Quale Show, Stefania Orlando diretta sulla giuria: “Non mi interessa …”

Stefania Orlando, quest’anno, è uno dei concorrenti di Tale e quale show, il programma di Carlo Conti che presenta l’11esima edizione.

Carlo Conti per quest’anno ha voluto dei cambiamenti che hanno regalato ancora più sprint ad un programma che non conosce stanchezza. In giuria, oltre la insostituibile Loretta Goggi presente fin dalla prima edizione, c’è Cristiano Malgioglio e Giorgio Panariello, amico fraterno di Conti e anche un imitatore che ogni venerdì imita un personaggio diverso.

Stefania Orlando dice della giuria: “Sono competenti ma non sto attenta alla classifica”

Stefania Orlando si sta cimentando, con grande entusiasmo in questa nuova avventura che è iniziata il 13 settembre e va in onda ogni venerdì, in concorrenza con Il grande fratello vip, che va in onda su canale 5, in prima serata su Rai1.

La Orlando ha rilasciato una lunga intervista a Il Tempo in occasione della quale ha dichiarato a proposito della giuria: “Sono competenti ma non sto attenta alla classifica, mi interessa relativamente”.

Stefania Orlando svela un ricordo personale su Loretta Goggi

Stefania Orlando ha raccontato un suo ricordo molto personale su Loretta Goggi e ha detto: “

Ricordo che andavo a scuola dietro casa sua e con le mie amiche un giorno le portammo dei fiori. A parte la sua grande voce è anche un’imitatrice straordinaria”.

E poi ha anche parlato di una sua amica, Donatella Rettore e di lei ha detto: “Donatella Rettore mi ha dato dei consigli …È una donna fantastica e molto generosa”.

Poi a proposito della canzone con cui ha esordito a Tale e quale show imitando Lady Gaga, “Million reasons” è stata criticata da Anna Pettinelli e lei si è difesa dicendo: “Non mi potevo sottrarre al volere degli autori”. Ma Anna Pettinelli ha controbattuto: “Lei poteva rifiutare di cantare Million reason, perché ci sono delle canzoni di Lady Gaga più facili, come Poker Face.”

E poi Anna Pettinelli ha aggiunto: “Invece, siccome lei è testarda, ha voluto fare la più difficile di tutte. Una cosa però dico: lei ha un marito chitarrista bravissimo, ma quattro accordi li potevi imparare!”.

La performance di Stefania Orlando che ha imitato alla prima puntata Lady Gaga non è piaciuta ed è stata molto criticata ma lei ha anche detto, per giustificarsi che “L’emozione gioca veramente contro”.

Stefania Orlando si sta dimostrando una vera artista molto professionale.