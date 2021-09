Ballando con le stelle, Sabrina Salerno al veleno contro un’altra concorrente: “Darai molti problemi …”

0 SHARES Condividi Tweet

A breve partirà un’altra edizione di “Ballando con le stelle” il programma di Rai 1 condotto da Milly Carlucci e sta già facendo fare un gran parlare di sé un po’ per alcuni ballerini storici che hanno lasciato, abbastanza inaspettatamente, il programma come Raimondo Todaro per poi approdare alla corte di “Queen Maria” (“Maria De Filippi) e un po’ per i concorrenti che certamente regaleranno grandi emozioni.

Sabrina Salerno lancia una frecciata al veleno contro un’altra concorrente: “Darai filo da torcere”

Sabrina Salerno è una delle concorrenti che si cimenterà come ballerina in questa edizione di Ballando con le stelle che, a breve, ripartirà.

La Salerno, sui social, ha lanciato delle frecciatine ad un’altra concorrente che, per tutti, è Bianca Gascoigne. Sabrina Salerno non l’ha mai nominata ma a tutti è apparso evidente che si trattasse della Guascoigne.

Sabrina ha detto: ‘Quella lì’ ovvero la modella darà a loro del filo da torcere …Correva e faceva stories”.

Infatti, è accaduto che Sabrina Salerno mentre si stava godendo una passeggiata sul Lungotevere si è incrociata con un’altra concorrente di Ballando con le stelle che tutti hanno pensato fosse Bianca Gascoigne che nello stesso momento era impegnata a correre ma, simultaneamente, faceva anche stories.

Sabrina Salerno ha mandato poi una foto dell’altra concorrente a Mietta scrivendo così:

“Ho incontrato una del cast di Ballando. Una che correva come una forsennata. Non voglio dire il nome. Non mi neanche visto… correva e faceva stories. Quella lì ci farà filo da torcere.”

Ma poi ha anche aggiunto: “Vabbè, chissenefrega. L’importante è divertirsi… dicono!”.

Sabrina Salerno ballerà con Samuel Peron ma già dice: “Sono già azzoppata”

Sabrina Salerno è, certamente, molto emozionata per l’avventura in cui si sta per tuffare, quella del palco di Ballando con le stelle.

La trasmissione, a cui ambiscono tanti personaggi famosi, comincerà a breve e Sabrina Salerno sta già mordendo il freno.

Infatti la cantante, che si sta già allenando duramente con il suo maestro che ha fatto sapere che per lui questa è la sua ultima edizione perché non si sente più a suo agio vista l’età, ha scritto così sui social: “Io ho già male ai piedi, male ovunque dopo le prime prove con Samuel Peron. Mi sono già azzoppata ma siccome non mi importa nulla della competizione… ho iniziato anch’io a correre… tiè!”