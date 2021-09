Domenica In, Elisabetta Gregoraci nella bufera, il suo intervento fa scatenare il web “Hai …”

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri, domenica 26 settembre 2021, è andata in onda una nuova puntata di Domenica In con al timone come sempre Mara Venier. Sono stati tanti gli ospiti che sono intervenuti nel corso della puntata e tra questi anche Elisabetta Gregoraci. La nota showgirl pare che sia tornata in televisione e come spesso accade, pare che abbia fatto scoppiare letteralmente una polemica sui social network. Ma per quale motivo il popolo del web è insorto contro la showgirl calabrese, dopo le sue dichiarazioni rilasciate nel salotto di Mara Venier?

Domenica In, in studio in collegamento da Montecarlo Elisabetta Gregoraci

Ebbene si, Elisabetta Gregoraci dopo qualche mese di assenza dalla TV è tornata e lo ha fatto nel salotto di Domenica in da Mara Venier. La showgirl calabrese nonché ex moglie del noto imprenditore Flavio Briatore, è stata ospite a Domenica in, ma in collegamento da Montecarlo. Non è di certo la prima volta che un ospite non interviene direttamente in puntata ma lo fa attraverso un collegamento. Questa pratica è diventata sempre più frequente in questi ultimi due anni di pandemia da covid.

L’ex gieffina parla dell’emergenza Covid e del Greenpass

Ad un certo punto però, sembrerebbe che alcune dichiarazioni rilasciate proprio da Elisabetta riguardo l’emergenza covid e soprattutto riguardo il Green pass abbiano storto il naso di molti telespettatori che si sono riversati sui social network e le hanno riservato delle parole piuttosto dure. La conduttrice durante il collegamento sembra aver parlato della sua esperienza con il figlio Nathan Falco raccontando che a Montecarlo la situazione è piuttosto tranquilla rispetto a quella italiana. “Qui sono più severi. Non si può accedere a nessun luogo senza Green Pass con doppia vaccinazione. Se vaccinerò mio figlio? Certo, appena si potrà”. Questo quanto dichiarato dalla Gregoraci che ha scatenato la polemica, soprattutto su Twitter dove contemporaneamente alla messa in onda della puntata, sono iniziati ad arrivare tutta una serie di commenti e critiche nei confronti dell’ex gieffina.

Il popolo del web insorge contro la Gregoraci

“Gregoraci e Briatore stanno sempre a criticare l’Italia, hanno rotto, basta”, questo il commento di un utente. “La Gregoraci che paragona Montecarlo (15mila abitanti) all’Italia che ne ha 60 milioni”, scrive ancora un altro utente. “Spiegatemi l’utilità di intervistare la Gregoraci che abita a Montecarlo con figlio in una scuola privata! Non credo che rappresenti la maggioranza delle famiglie italiane”. Questo è il commento di un altro telespettatore che non ha affatto gradito l’intervento della Gregoraci.