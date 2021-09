I soliti ignoti, Raul Cremona fa una domanda ad Amadeus che nessuno aveva mai fatto prima, sui social “Finalmente …”

0 SHARES Condividi Tweet

Continua la programmazione del programma condotto da Amadeus e intitolato I soliti ignoti. Nel corso della puntata di ieri, andata in onda quindi domenica 26 settembre 2021, ospite in studio il noto e tanto apprezzato mago della tv italiana, ovvero Raul Cremona. Quest’ultimo ad un certo punto avrebbe fatto una domanda al conduttore che ha lasciato tutti parecchio perplessi. Ma cosa è accaduto nello studio de I soliti ignoti?

I soliti ignoti, ospite della puntata il mago Raul Cremona

Come ogni giorno, anche ieri domenica 26 settembre 2021, è andata in scena la nuova puntata del Game show di Rai Uno condotto proprio da Amadeus. L’ospite del giorno è stato Raul Cremona, il quale ha giocato nella speranza di vincere un montepremi da devolvere in beneficenza a Terres des Hommes. L’indagine per gran parte della puntata è andata piuttosto bene, tanto che il noto Mago, avendo compiuto soltanto un errore sarebbe arrivato alla fine del puntata con un bottino di circa 44 Mila euro.

Il mago fa una domanda inaspettata ad Amadeus e lascia tutti senza parole

Una volta però entrato il parente misterioso è accaduto qualcosa di inatteso. Il parente misterioso pare fosse un uomo di nome Luca di 44 anni. A quel punto, il mago sarebbe stato indeciso tra alcuni ignoti ed essendo piuttosto confuso avrebbe deciso di dimezzare, giocando quindi per un importo pari a 22 mila euro. Inaspettatamente però Raul Cremona avrebbe fatto una domanda al conduttore, che ha lasciato lo stesso Amadeus, così come tutti i presenti e i telespettatori a casa, parecchio perplessi. «Quanto costa usare il binocolone?», questa la domanda del Mago. Amadeus dopo alcuni momenti di imbarazzo, avrebbe risposto “Se lo usi giocheresti per 17.600 euro”.

Sul web piovono critiche

Immediatamente su Twitter sono arrivati i primi commenti da parte dei fan che stavano guardando la puntata. Qualcuno avrebbe scritto «È la prima volta che chiedono il costo del binocolone, ma Amadeus non risponde…». Ed ancora, un altro utente avrebbe aggiunto «Bravo Raul, finalmente qualcuno che lo chiede. Il mistero del binocolone…». Fortunatamente, il mago sarebbe riuscito ad indovinare il fratello del parente misterioso, portando a casa un discreto bottino.