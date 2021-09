Da Grande, Alessandro Cattelan prende in giro Sangiovanni e il web lo attacca

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri sera domenica 26 settembre 2021 è andata in onda su Raiuno una nuova puntata dello show Da Grande, condotto da Alessandro Cattelan. Il programma sembra stia avendo un discreto successo, nonostante la concorrenza spietata, visto che su Canale 5 e contemporaneamente va in onda il noto programma Scherzi a parte che quest’anno è condotto da Enrico Papi. Tra i vari ospiti presenti nel corso della puntata di Da Grande, anche San Giovanni, ovvero il noto cantante reduce dall’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi. A quanto pare, il cantante ed il conduttore sono stati protagonisti di uno scherzo che però non è stato proprio visto di buon occhio. Ma cosa è accaduto? Facciamo un pò di chiarezza.

Da Grande, in studio da Alessandro Cattelan anche Sangiovanni

Come abbiamo avuto modo di anticipare, sembra che in puntata tra i tanti ospiti, Alessandro Cattelan abbia accolto San Giovanni, il giovane cantante che ha preso parte alla scorsa edizione di Amici di Maria De Filippi. Quest’ultimo ha letteralmente spopolato in questa estate 2021 con il brano intitolato Malibu. Ad ogni modo, sembra che Cattelan e San Giovanni siano stati protagonisti di uno scherzo che però non è andato come sperato.

Al momento dei saluti Alessandro saluta il cantante chiamandolo Madame

Il conduttore avrebbe spiegato al cantante che le sue figlie sono letteralmente pazze di lui e che ovviamente durante le vacanze gli hanno fatto ascoltare la canzone Malibù tantissime volte. A quel punto Alessandro per fare un regalo alle sue figlie, avrebbe chiesto al cantante di fare insieme una fotografia. Al momento dei saluti però, è accaduto un qualcosa di inaspettato, ovvero Alessandro avrebbe salutato il giovane cantante chiamandolo in un altro modo. «Fate un applauso per Madame», avrebbe detto Alessandro parlando di Sangiovanni, il quale sarebbe rimasto piuttosto stupito ed avrebbe guardato il conduttore con grande stupore. In realtà in molti hanno anche notato che San Giovanni fosse piuttosto infastidito.

Il popolo del web insorge, Cattelan costretto a intervenire

Sui social inevitabilmente in molti hanno commentato ed alcuni pare se la siano proprio presa con il conduttore. «Alessandro che sa far esplodere Twitter sottolineando la somiglianza tra Sangio e Madame», avrebbe scritto un utente. E poi ancora su Twitter si legge «Sangio ci è rimasto malissimo poverino». «La faccia di Sangiovanni quando lo ha chiamato Madame». Tutto ciò è avvenuto in contemporanea alla messa in onda della puntata, tanto che in diretta lo stesso Alessandro avrebbe proprio sottolineato come il web sia esploso. A quel punto Cattelan avrebbe fatto rientrare Sangiovanni ed è partito un grandissimo applauso per lui. Si è trattato solo di uno scherzo fatto da Cattelan a Sangiovanni.