Serena Rossi rompe il silenzio e spiega cosa è accaduto con Jennifer Lopez

Nella serata di ieri domenica 26 settembre 2021 è andata in onda una nuova puntata del programma Da Grande, condotto da Alessandro Cattelan e trasmesso su Rai 1. Tra i tanti ospiti in studio è arrivata anche lei, Serena Rossi la quale come tutti sappiamo è stata la madrina di questa 78a edizione del festival del cinema di Venezia. È stato proprio durante questa esperienza che ha avuto modo di incontrare la star americana Jennifer Lopez. Il video relativo a questo incontro è diventato parecchio virale, soprattutto dopo che la star del cinema pare abbia quasi snobbato Serena, e per questo motivo in molti hanno riservato alla Lopez delle critiche piuttosto dure. Ma che cos’è accaduto realmente tra Jennifer Lopez e Serena Rossi?

Da Grande, Serena Rossi ospite del programma di Alessandro Cattelan

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, Serena Rossi durante la 78esima edizione del Festival di Venezia è stata la madrina ed ha avuto modo di incontrare parecchie Star internazionali. Una tra tutte Jennifer Lopez, ma pare che questo incontro tra le due sia stato molto particolare. Adesso a parlare ed a raccontare che cosa è realmente accaduto, è stata proprio lei Serena. Quest’ultima nel corso della puntata di ieri del programma condotto da Alessandro Cattelan ha rotto il silenzio finalmente dopo diverse settimane ed ha detto effettivamente le cose come sono andate.

La conduttrice svela cosa è realmente accaduto con Jennifer Lopez a Venezia

Pare che Serena si sia avvicinata a Jennifer Lopez nel momento in cui Ben Affleck era impegnato con le foto di rito. Così Serena si è avvicinata a Jennifer che proprio in quel momento si stava rifacendo il trucco. “Io le ho detto ‘i’m a goodmother’ e lei ha risposto ‘ah la madrina’… ma poi è ritornato Ben è lei si è girata.. l’amore vince su tutto.” queste le parole dichiarate da Serena Rossi.

La vita privata di Serena e il retroscena sul figlio Diego

Ad ogni modo, la nota conduttrice e attrice italiana, dopo aver raccontato che cosa è accaduto con Jennifer Lopez ha anche parlato della sua vita privata e quindi di conseguenza del compagno Davide Devenuto e anche del loro figlio Diego. Serena nello specifico, ha svelato un retroscena legato proprio al figlio. “Io sono tradizionale, non amo Halloween ma il Carnevale si. Ma mio figlio, invece, non piacciono i costumi.” Questo quanto dichiarato da Serena Rossi.