Gf Vip, Andrea Zelletta lancia una bomba sul programma: “Non vogliono che lo dica ma mi fecero uscire perché ero positivo al covid…”

Andrea Zelletta, ex concorrente del Grande fratello vip della scorsa edizione, in queste ore ha lanciato una bomba sul programma e sugli autori rivelando che, quando era dentro la casa, durante uno dei controlli con i tamponi risultò positivo al covid e, per questo, lo misero in isolamento in una roulotte fuori dalla casa.

Vediamo cosa ha raccontato nei dettagli.

Andrea Zelletta: “Risultai positivo al covid e mi misero in isolamento”

Andrea Zelletta, in queste ore e dopo che è trascorso un anno dalla sua partecipazione al Grande fratello vip, ha lanciato una bomba sul programma e sugli autori dicendo: “Anche se gli autori non vogliono, lo dico lo stesso, tanto dove stavo stavo. Adesso tutti gli autori mi chiameranno dicendomi che non lo dovevo far sapere. Io lo dico e svuoto il sacco”.

E così ha svelato: “Sono stato in un camper/roulotte, che forse non riuscivo nemmeno ad alzarmi perché sono un pochettino alto e non riuscivo a stare in piedi. Praticamente c’era una guardia lì per controllare ogni mio movimento. La guardia si faceva i fatti suoi, parlava al telefono e stava lì su Instagram. Io chiuso, con la tendina, e appena la aprivo c’era lui che mi sgridava. Fatto sta che, poi, alla fine mi mettevo lì a origliare e sentivo quello che diceva”. Infatti, ora si capisce come mai durante la sua partecipazione, ad un certo punto, senza che fosse svelato il motivo, Zelletta uscì dalla casa per poi rientrarvi dopo un po’ di tempo.

Zelletta svela come è andata a finire la sua positività al covid

Andrea Zelletta ha poi svelato che la sua era una falsa positività e, infatti ha detto: “Anche perché dove potevo prenderlo il Covid se stavo chiuso lì dentro?”,

In questi giorni Andrea, sui social, ha scritto così: “Corpo e mente vanno di pari passo. Dopo uno stop di quasi due mesi è ora di ricominciare”. Primo allenamento. Non è stato facile. Chi mi conosce e mi segue sa. Però devo ritenermi fortunato perchè ho delle persone che mi amano follemente e hanno reso tutto questo un po’ più facile”.

E poi, ancora: “Tiriamoci fuori da un periodo non troppo facile … In questi giorni mi sono buttato a capofitto sulla musica”.

E, infine, ha scritto: “Con tanto dispiacere devo anche dire…che questa sera il capitano torna a Taranto. Penso e spero di avergli regalato qualche momento di svago”.