Giancarlo Magalli sbugiarda Sonia Bruganelli e lei lo asfalta “Nessuno più lo intervistava e allora …”

La storia infinita delle ripicche tra Adriana Volpe e Giancarlo Magalli non accenna a terminare e ora, in questo difficile rapporto, si è insinuata anche un’altra figura, quella di Sonia Bruganelli che sta contribuendo, da un lato a riacutizzare i dissapori tra i due, dall’altro a rovinare anche lei il rapporto sia con l’uno che con l’altra. Vediamo cosa è successo.

Magalli sbugiarda Sonia Bruganelli

Ormai è noto che Sonia Bruiganelli e Adriana Volpe, le due opinioniste de il Grande fratello vip non vadano affatto daccordo. Le tensioni erano latenti già prima che il programma iniziasse ma poi sono esplose durante le varie puntate fino a quando un sabato sera la Bruganelli ha fatto una foto al ristorante con l’acerrimo nemico della Volpe e l’ha postata sui social. Il web le si è rivoltato contro e anche Alfonso Signorini, in puntata ha voluto chiarire. Da una parte c’era la Bruganelli che, con fare innocente sosteneva che non può evitare di frequentare i nemici degli altri e dall’altro Adriana Volpe che non se l’è bevuta ed era convinta che la Bruganelli quella foto l’avesse fatta proprio per ferirla.

Adriana Volpe ha dichiarato: “Non mi aspettavo tutto quello che è successo. Una cosa è il rapporto che abbiamo in puntata e un’altra è quello fuori. Ero convinta di aver instaurato un rapporto con lei. Avevo cercato in tutti i modi di legare. Le ho raccontato la mia vita privata. Quello che è accaduto mi ha destabilizzata”.

Poi è intervenuto lo stesso Magalli che, ospite da Silvia Toffanin a Verissimo ha, in qualche modo, sbugiardato Sonia Bruganelli dichiarando che quella foto era stata fatta proprio con l’intento di dare fastidio alla Volpe e ha svelato: “È stata una provocazione e lo sapevamo!”.

E poi: “L’intento era chiaro: che lei la vedesse e se la prendesse del fatto che Sonia si facesse una foto con uno che lei ha fatto diventare il suo peggior nemico. Io non ho fatto niente”.

E poi Magalli ha concluso così: “Prendere la vita con leggerezza aiuterebbe, io lo so fare e qualcun’altro no”.

Sonia Bruganelli al veleno contro Giancarlo Magalli

Dopo le dichiarazioni di Magalli che certamente hanno messo in cattiva luce la Bruganelli confermando le tesi sia della Volpe che del popolo del web, la Bruganelli è intervenuta a gamba tesa contri Magalli e ha detto: “Effettivamente lui aveva l’intento di una provocazione. Evidentemente voleva anche lui la sua parte di visibilità e vedo che l’ha ottenuta, è arrivato a Verissimo e non mi pare lo intervistassero di recente…”.