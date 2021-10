Barbara Palombelli, a Verissimo Rita della Chiesa le manda un messaggio: «Non riesco a vederla al mio posto a Forum»

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri, ospite nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo è andata Barbara Palombelli che si è molto raccontata tra famiglia e lavoro. La Palombelli ha una vita molto ricca di affetti e di gratificazioni lavorative e, attualmente conduce per le reti Mediaset, due programmi con grandissimo successo, Forum su Canale 5 e Stasera Italia su Retequattro.

Rita Dalla Chiesa manda un messaggio a Barbara Palombelli: «Non riesco a vederla al mio posto a forum»

I rumors hanno sempre sostenuto che tra Rita Dalla Chiesa e Barbara Palombelli non corresse buon sangue da quando la seconda sostituì la prima a Forum, storico programma condotto dalla giornalista partenopea. Ma ieri nel salotto della Toffanin è venuta fuori la verità.

Rita Dalla Chiesa ha inviato a Barbara Palombelli un video messaggio nel quale ha detto: “Questo è per far vedere che noi non siamo rivali come è stato scritto. Poi non riesco a vedere Forum perché è come vedere un grande amore che se ne va con qualcun altro”. L’ex moglie del compianto Fabrizio Frizzi ha detto che la Palombelli è bravissima a condurre Stasera Italia e ha terminato il suo video messaggio così “ti sono sempre molto vicina”.

La reazione di Barbara Palombelli

Barbara Palombelli è stata molto felice di questo video messaggio e delle parole che ha speso per lei la Dalla Chiesa e lo ha commentato così: “Questo sì che è un regalo”.

E poi, a proposito di Forum ha voluto chiarire: “Mi dispiace tantissimo io fui chiamata di corsa quando lei accettò un’offerta a La7. Sì, sono entrata in casa sua, ma il fatto che mi voglia bene mi fa piacere. Anche io le voglio bene”.

Poi la Palombelli ha parlato anche della polemica che l’ha travolta qualche giorno fa e lei ha detto: «Quando un giornalista non riesce a farsi capire deve scusarsi e io l’ho fatto, ma io credo che i principi e la libertà di pensiero debbano essere difesi. Io so difendermi ma giovani ragazze e ragazzi sono massacrati da queste aggressioni simile alla mia. Estrapolare un particolare dalla vita di una persona e montarci un caso è qualcosa che mi ha ferito. Io sono serena, ma quello che mi è successo deve far riflettere. Oggi direi che del femminicidio mi interessa sapere il prima, se queste donne possono cambiare il loro destino e quello del loro compagno, visto che molte di queste persone si tolgono la vita».

E poi ha voluto raccontare un episodio personale che riguarda suo padre e ha detto: «Lui vide che io camminavo in strada e notò una persona che mi seguiva con una macchina, si rese conto che aveva brutte intenzioni così lui lo fece uscire dall’auto e lo picchiò. Mi spaventò molto. Ricordo che vivevo in un quartiere residenziale e isolato e purtroppo io, come molte altre bambine e ragazze, eravamo spesso vittime di molestie e maniaci».